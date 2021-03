Ci sono dei tratti della personalità che spesso sono visti come negativi dalla società in cui viviamo. Magari alcuni atteggiamenti sono considerati maleducati o fuori luogo, come quello di dire parole volgari. Chi utilizza parolacce nei propri discorsi è sempre visto come ignorante o poco colto. Ma forse le cose non stanno così. Infatti, tutti criticano questo comportamento, ma in realtà è tipico solamente delle persone più intelligenti.

Chi dice le parolacce è più intelligente della media secondo questo studio

Dunque, pare che dire le parolacce e avere un vocabolario considerato volgare, sia sinonimo di intelligenza. A sostenerlo, uno studio condotto dal Massachusetts College, in collaborazione con il Marist College. Gli scienziati hanno studiato nella fattispecie il vocabolario dei diversi volontari. E, successivamente, lo hanno confrontato con la loro personalità e la loro attitudine intellettuale. E i risultati, pubblicati sulla nota rivista scientifica “Language Sciences” sono stati davvero interessanti.

Ecco quali sono i testi portati avanti dagli studiosi

I ricercatori hanno chiesto ai volontari di dire il maggior numero di parolacce che potevano in un minuto. Nel minuto successivo, poi, hanno chiesto il numero di animali che riuscivano a ricordare con una certa lettera. Gli studiosi hanno notato che coloro che erano in grado di dire più parolacce, erano anche quelli che avevano fornito il maggior numero di nomi di animali. Inoltre, agli stessi volontari è stato chiesto di dire tutte le parole non volgari che conoscevano con una specifica lettera in un altro minuto. Ed è stato evidente che il risultato era sempre lo stesso. Perciò, gli studiosi sostengono che dire parolacce non è sinonimo di ignoranza o di uno scarso vocabolario. Anzi, pare proprio che chi inserisca le parolacce nei propri discorsi, abbiano un vocabolario più ampio.

Ma non è finita qui

Inoltre, i ricercatori hanno evidenziato come coloro che dicono tanto parolacce abbiano anche un atteggiamento più aperto e curioso. Dunque, abbiamo visto che tutti criticano questo comportamento, ma in realtà è tipico solamente delle persone più intelligenti. Ovviamente, questo non vuol dire che ora dovremo iniziare a dire parolacce a ruota libera. Non è questo il consiglio. Questo articolo viene scritto unicamente a scopo informativo. E anche per far capire a chi non riesce ad eliminare alcune parole dal proprio vocabolario che forse non è sempre in torto come pensa.

