Un animale da compagnia vorace, sovrappeso e svogliato è un problema che affligge molte famiglie. Specie gli anziani single, che non possono portare spesso il cane a passeggio.

Per migliorare la salute del cane e del gatto, ora basta dotarsi di un nuovo prodotto. Ecco il trucco incredibile per avere cani e gatti sani e vivaci suggerito dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Se il cane o il gatto sono troppo voraci

Gli animali domestici soffrono di gonfiore gastrico, rigurgiti, digestione difficile, disordini intestinali. La causa è, spesso, la voracità durante i pasti. Un problema che affligge anche i conigli. Perché l’attenzione dell’animale è troppo concentrata sul sapore del cibo.

L’ingozzamento fa dimenticare anche l’assunzione di liquidi. Ma non solo: crea un atteggiamento troppo indulgente negli umani. Che sono portati ad aggiungere croccantini o pappa quando l’animale, che ha finito troppo in fretta, ne chiede altro.

Ecco perché serve una ciotola interattiva

Una ciotola interattiva, con design interno a labirinto “anti-ingozzamento”, rallenta la voracità dell’animale domestico. Ciò previene obesità, gonfiori e rigurgiti. Questa ciotola tiene viva l’intelligenza dei nostri pet.

Ce ne sono di vari modelli in giro con protuberanze interne: a forma di labirinto, di fiore, di girandola, motivi geometrici. L’animale domestico non ce la fa più a ingurgitare grossi bocconi, recupera il cibo lungo un percorso tortuoso, a un ritmo più naturale. Ma non così difficile: tanto da suscitare il suo interesse.

Il pasto diventa, insomma, una sfida divertente, un momento felice.

Praticità e pulizia ogni giorno

Il design della parte inferiore della ciotola interattiva è antiscivolo. Il cane non la sposta facilmente e non troviamo più piastrelle, cotto o parquet sempre sporchi e graffiati. Queste ciotole sono fabbricate con materiali di alta qualità: acciaio inox, PVC o silicone atossici. In colori sempre vivaci e brillanti.

Sono facili da pulire, si mettono in lavastoviglie. Presentano un diametro di circa 20 cm, contengono una o due tazze di cibo.

Ecco il trucco incredibile per avere cani e gatti sani e vivaci

Alcune ciotole possono essere aperte e chiuse, a un certo orario, grazie a un timer, altre sono inserite in un tappetino antiscivolo con contenitore per l’acqua.

Le ciotole da viaggio, in silicone, si chiudono a soffietto, diventano un frisbee e si usano per giocare all’aria aperta. Sono dotate di moschettone, le agganciamo al bagaglio.

Insieme alla ciotola nuova, è utile procurarsi anche un cucchiaio dosatore elettronico per misurare la porzione di croccantini o di pappa. È ottimo anche per versare le medicine o gli integratori.