Lentamente sta scivolando via anche il primo mese dell’anno. Ogni tanto ci si sofferma sull’inesorabile trascorrere del tempo, su come sia incredibile, soprattutto nel Mondo attuale, il proiettarsi verso il futuro. Nei discorsi di molti, già si parla di primavera, quando dall’inizio dell’inverno è trascorso solo un mese. Si tende a guardare sempre al domani, senza godersi l’oggi, il qui, l’adesso. Se poi pensiamo all’oroscopo, quello è un continuo guardare avanti. Tra un giorno, tra una settimana, tra un mese, il 2022.

E quale sarà il segno che vivrà al massimo in questa ultima parte di gennaio? È un segno di terra, è il segno che apre ogni anno, perché raccoglie tutti i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, è il segno che ci ha appena salutati. Stiamo parlando del Capricorno. Nonostante si sia entrati nel tempo dell’Acquario, di cui parleremo dopo, saranno i nati in questo periodo a godere di una splendida settimana.

Tutti cadranno ai piedi di questo segno zodiacale grazie all’arrivo di Mercurio e Marte, mentre la Luna darà una mano all’Acquario

Oltre al pianeta Venere, già presente in Capricorno, questa settimana arriveranno anche Mercurio e Marte. Un triumvirato davvero eccezionale che garantirà grandi cose ai nati sotto questo segno. Abbiamo già visto come il 2022 sia il loro anno. Questo avvio di gennaio lo ha confermato e adesso viaggeranno pure con il vento in poppa grazie a questi tre pianeti. Quindi amore, lavoro, soldi, fortuna. Tutto potrebbe arrivare davvero in maniera copiosa. Non solo, perché poi nel prossimo weekend, arriverà anche la Luna ad accompagnare Venere, Marte e Mercurio. Un vero e proprio poker d’assi che farà davvero sbancare il Capricorno.

L’Acquario arriva

E se questo ride, cosa accadrà all’Acquario come benvenuto nel suo periodo? Beh, iniziamo dicendo che se Mercurio arriverà in Capricorno è perché sarà uscito proprio dal segno dei nati dal 21 gennaio al 19 febbraio. Questo però accadrà nella giornata di giovedì, quindi, bisogna approfittare degli ultimi giorni di presenza per beneficiare ancora dei suoi effetti positivi. Di conseguenza, se l’Acquario avrà dei dubbi su alcune cose da fare in questa settimana, si sbrighi a farle nei primi tre giorni. Dal punto di vista dell’amore, invece, bisognerà sfruttare il weekend con l’arrivo della Luna, per organizzare qualcosa di romantico con il proprio partner. Il dovere, quindi, nei primi giorni della settimana e il piacere negli ultimi. Si potrebbe riassumere così la settimana dei nati sotto questo segno.

Ricapitolando, saranno sette giorni da impazzire per il Capricorno. Perché tutti cadranno ai piedi di questo segno zodiacale grazie all’arrivo di Mercurio e Marte, mentre la Luna darà una mano all’Acquario. Due vicini di calendario che potranno godere di momenti molto piacevoli, nella loro alternanza di pianeti.