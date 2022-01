I dolci fatti in casa sono una goduria e regalano attimi di vero piacere alle papille gustative. Per realizzare una deliziosa crostata della nonna o altre prelibatezze simili difficilmente può mancare la pasta frolla. Eccoci allora di buona lena a preparare l’impasto che finirà puntualmente in forno per la cottura.

Non è raro, però, che capiti di calcolare male le dosi ed esagerare. Ne sanno qualcosa gli aspiranti cuochi che si trovano alle prime armi ai fornelli. In questi casi, dovremmo pensare a come riutilizzare la frolla avanzata per non doverla gettare nella spazzatura. Il che sarebbe davvero un enorme peccato.

Ecco, allora, qualche suggerimento goloso per ridare nuova vita al nostro impasto, riciclando questo ingrediente speciale.

Molti si chiedono cosa fare con la pasta frolla avanzata, ecco alcune idee originali e creative per non buttarla e risparmiare

La prima idea è la più semplice, ma forse proprio per questo non ci pensiamo così spesso. Con la pasta frolla avanzata possiamo preparare degli sfiziosi biscotti casalinghi. Basterà stendere la pasta a circa 2cm di spessore e ricavare la forma desiderata con gli appositi stampi. Per finire, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per circa 20 minuti. Sono ideali per una colazione coi fiocchi o una merenda golosa.

Palline di marmellata

Niente di più semplice per reinventarsi con gli scarti della frolla. Togliamo dei pezzi di pasta e li arrotoliamo per formare proprio delle palline. Comprimiamo ognuna delle sfere con una leggera pressione delle mani, poi vi versiamo sopra uno strato di marmellata. Inforniamo per 15 minuti a 180 gradi, infine serviamo con una spolverata di zucchero a velo.

Crumble di mele e cannella

Un dolce semplice ma delizioso che ci permetterà di riutilizzare la nostra pasta frolla nel migliore dei modi. Per realizzare il crumble dovremo innanzitutto sbucciare e tagliare le mele a pezzetti. A seguire le aromatizziamo con una bustina di cannella, quindi le posizioniamo in piccole coppette in una teglia con la pasta frolla sbriciolata.

Lasciamo in forno a cuocere per 10 minuti a 180 gradi, quindi gustiamo freddo. Volendo possiamo anche decorare come preferiamo. Molti si chiedono cosa fare con la pasta frolla avanzata, ecco alcune idee originali e creative per non buttarla e risparmiare.

Per conservare

Se abbiamo deciso di mettere da parte la frolla rimasta per usi futuri, dovremo conservarla a dovere. In questo caso consigliamo di avvolgerla nella pellicola trasparente, quindi riporla in frigo. Durerà un paio di giorni. Invece, se vogliamo conservarla per uno o due mesi possiamo lasciarla in freezer dentro un apposito sacchetto per alimenti.

Approfondimento

Pochi realizzano che con un semplice rotolo di pasta sfoglia possiamo fare una magia in cucina salvando cena e portafogli.