Nella nostra Italia esistono esempi di razze canine che sono tipicamente italiane molto conosciuto fuori del nostro Paese. Ecco perché tutti all’estero invidiano questo cane tipicamente italiano e apprezzato per equilibrio e sensibilità.

Un cane da lavoro

A Nord della città di Bergamo la terra si corruga per dare vita al magnifico spettacolo delle Alpi Orobie. Quando queste erano attraversate dai pascoli di bovini e dalle pecore in transumanza, i pastori avevano accanto a sé un fidato cane, quello che oggi si chiama il pastore bergamasco.

Dalla struttura robusta e infaticabile lavoratore, seguiva sempre le tracce della mandria e quelle del suo padrone. I suoi occhi restavano vigili nonostante fossero coperti dal suo manto particolare e a lui tipico. Gli apparteneva un carattere molto tranquillo e nello stesso tempo amabile.

Molto apprezzato all’estero

Mentre in Italia se ne contano poche centinaia di esemplari, all’estero è molto apprezzato. In Australia, negli Stati Uniti dove ci sono 2 Club, e in Olanda, Germania e Svizzera dove ci sono degli allevamenti della razza. Negli USA nel 2019 è stato definito “un bel cane e dotato della più incredibile personalità e intelligenza”.

Ora non ci sono più mandrie in transumanza e ben si è adattato alla vita di famiglia. Dice Lele Mariani allevatrice dei maremmani: “La loro capacità di apprendere e di decidere unite a moderazione e pazienza, ne fanno un partner eclettico” e molto ricercato.

Il manto del pastore maremmano è del tutto particolare. Non richiede cure eccessive tuttavia si caratterizza per il fatto che col passare dei mesi il suo pelo si trasforma in tanti lunghi boccoli. Questo mantello serviva al cane per difendersi dal freddo e dalle intemperie quando era un cane da lavoro. Oggi una volta che si è formato, basta semplicemente portarlo alla toilette dei cani per risistemargli il pelo.

Un cane tutto italiano e veramente da scoprire, come anche il cane pastore della Sardegna.