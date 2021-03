Un piccolo orgoglio italiano e dovuto ad una storia molto particolare che poteva avere come protagonista solo l’antica terra di Sardegna. Questo antichissimo cane italiano è unico al mondo e non ce ne sono uguali, come appunto attesta la sua storia e le recenti scoperte.

Nelle terre di Fonni

Il nostro amico è conosciuto come Cane Fonnese ed è originario delle zone della città di Fonni. In questo paesino della Barbagia sarda nasce la sua storia. Un animale che è cresciuto con i ritmi della pastorizia e che i pastori sardi ne hanno creato un cane fedele e determinato.

Questo antichissimo cane italiano è unico al mondo e non ce ne sono uguali

Ha un’origine fino a poco tempo fa che si perdeva in una storia molto lontana nel tempo, di cui non si riuscivano ad identificare le tracce. Ma ora una ricerca italiana e internazionale pubblicata nella rivista americana Genetics ne ha svelato le incredibili origini.

Dapprima si pensava che il Fonnese derivasse da cani sardi più antichi presenti sul territorio. Ma questa ipotesi è stata accantonata dopo aver decodificato il suo genoma.

Le origini del Cane Fonnese

Le origini di questo cane fanno ben capire come ci si trovi di fronte ad una razza che deve avere un’origine antichissima e per alcuni versi incredibile. Il Fonnese è imparentato col Komondor ungherese, portato in quelle terre dagli Unni, con i cani levrieri orientali e il Pastore turco dell’Anatolia. È un cane che nel suo genoma porta scritte le peregrinazioni millenarie delle genti e che infine in Sardegna ha trovato il suo habitat naturale.

Un carattere tutto d’un pezzo

Il carattere del Fonnese è quello di un cane vissuto al seguito dei pastori, che ama l’aria aperta e i grandi spazi, di un’estrema fedeltà al suo padrone, molto territoriale e che è abituato alla vita dura. Certamente non un cane di compagnia o da tenere in casa.

Un articolo che ci sorprenderà su un’abitudine del cane.