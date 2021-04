La pandemia ha reso molto difficile la vita sia per chi pratica sport, sia per chi ci lavora in questo campo.

Molte persone si sono arrangiate in casa, anche utilizzando strumenti di uso comune. Oppure si sono limitate a passeggiare, o a fare un po’ di corsetta, sempre entro gli orari stabiliti e con le restrizioni che tutti ormai conosciamo.

C’è stato uno sport, però, che in questo anno e mezzo ha subito un’impennata di appassionati, in tutta Italia. Stiamo parlando del Padel. Infatti, tutti stanno impazzendo per questo nuovissimo sport che permette di bruciare fino a 800 calorie ad ogni partita.

Cos’è il Padel e che differenza c’è con il Tennis

Il Padel è uno sport che ricorda molto il tennis, ma ha delle differenze sostanziali che lo rendono diverso.

Le principali differenze riguardano la racchetta, la pallina, il campo da gioco ed alcune regole.

La racchetta, ad esempio, è rigida; mentre la pallina, ha una pressione interna diversa, che consente ai giocatori di controllare meglio i rimbalzi.

Infatti, a delimitare il campo non ci sono delle linee, ma dei veri e propri muri, o vetri (dipende dalle strutture).

Di fatto, in questo gioco, si possono utilizzare i muri come delle sponde. La pallina una volta rimbalzata a terra nel campo avversario, può esser fatta rimbalzare ancora sul muro, prima di essere colpita.

Questo rende lo sport molto più frenetico del tennis, con scambi che possono durare tantissimo tempo e con un conseguente elevato dispendio di energie.

Infatti, tutti stanno impazzendo per questo nuovissimo sport che permette di bruciare fino a 800 calorie ad ogni partita.

Uno sport alla portata di tutti e che fa bene alla salute

Essendo uno sport aerobico, infatti, il Padel permette di bruciare grassi molto velocemente. Si stima che per ogni partita, in genere della durata di 90 minuti, si possono consumare dalle 700 alle 900 calorie.

Oltre a permettere di dimagrire, esso aumenta la resistenza, diminuisce la pressione sanguigna ed aumenta la flessibilità.

Infatti, dopo un po’ di partite si può notare subito che il corpo diventa via via sempre più tonico. Soprattutto nelle zone dei glutei e delle gambe, perché vengono stimolate particolarmente queste fasce muscolari. Infine, un aspetto positivo è che non c’è bisogno di una preparazione atletica eccessiva ed è veramente alla portata di tutti.