Abbiamo sempre sognato di andare al supermercato con un valido assistente che ci aiuti a scegliere fra i vari prodotti. A volte non si ha il tempo sufficiente per leggere l’etichetta e capire se valga la pena acquistare un certo prodotto. Ebbene andiamo tutti al supermercato coll’app del cellulare che svela ogni cosa dei prodotti in vendita.

Una marea di prodotti

Il supermercato, lo dice il nome, è un mercato super pieno di prodotti. Ma come fare a conoscere le caratteristiche e le qualità di ognuno? È impossibile, e spesso si acquistano i soliti prodotti e ogni tanto quando si ha tempo, si legge l’etichetta di uno nuovo.

Al supermercato la scelta dei prodotti non è facile da fare. Volendo acquistare del tonno in scatola, si potrà scegliere tra decine di marche diverse, col dubbio di non aver fatto la scelta migliore. Vediamo come le app ci possono aiutare in questa scelta.

Tutti al supermercato coll’app del cellulare che svela ogni cosa dei prodotti in vendita

Il mondo degli acquisti sta cambiando come d’altronde quello dei pagamenti. Oggi il cellulare prende sempre più forza nella vita di ogni giorno. Non solo per chiamare ma anche pagare servizi vari con app apposite, e ora anche al supermercato per districarsi fra i vari prodotti.

L’app Edo è un’applicazione da cellulare che aiuta a capire cosa c’è scritto nelle etichette e a scegliere in maniera consapevole.

Come funziona l’app Edo

Sui prodotti in vendita in etichetta c’è sempre indicato un codice a barre. Questo codice identifica solo quel prodotto e non può essere confuso con un altro in vendita. Ora basta aprire l’app e inquadrare il codice a barre del prodotto, per avere subito una serie di utili informazioni.

La prima cosa che apparirà sarà un voto, dal valore di 1 fino a 10. È la valutazione che l’app dà a quel prodotto secondo certi parametri. Se un prodotto contiene molti additivi o se ne contiene pochi o per niente. Se i valori nutrizionali del prodotto sono in linea con il fabbisogno quotidiano secondo i parametri ufficiali. E se il prodotto risponde alle nostre particolari esigenze di salute, se per esempio abbiamo delle intolleranze o allergie. Tutte queste informazioni passano velocemente attraverso la valutazione di un voto.

Alla fine l’app ci dice quanto questo prodotto sia compatibile con le nostre esigenze e con ciò che cerchiamo. Se non siamo soddisfatti del prodotto scelto, ci potrà indicare anche un’alternativa valida.

Insomma, un’applicazione molto utile per orientarsi fra tanti prodotti con competenza e velocità.