Nuova stagione, nuovo taglio di capelli. Ma qual è quel nuovo taglio che sta facendo impazzire tutte, comprese le dive di Hollywood? È un taglio molto particolare, che sta diventando una vera tendenza della primavera 2022. Non è molto facile da fare quindi affidiamoci a mani esperte, ma una volta fatto l’effetto che avremo sarà veramente quello wow. Il motivo del suo successo, in realtà, ha un nome ben preciso. Infatti, lo abbiamo visto portare da Sysney Sweeney nella serie TV HBO Euphoria.

Inutile dire che da quando c’è stato il drop della seconda stagione di questa serie non si fa altro che parlare di lei. E i protagonisti stanno veramente conquistando il web, la carta stampata, le pubblicità e i cartelloni per strada. Parliamo ad esempio di Hunter Schafer, volto per due volte consecutive di Prada. Oppure Jacob Elordi seduto in front row alla sfilata milanese di Bottega Veneta. Impossibile poi non citare Zendaya, star indiscussa della serie TV e volto di Maison Valentino.

Insomma, sembra proprio che alla moda piaccia Euphoria. Ma sembra anche che ad Euphoria piaccia la moda. Infatti, nella serie TV sono inseriti tantissimi capi che provengono dalle ultime collezioni di alcuni brillanti designer, come Brognano di Blumarine.

Tutte pazze per questo nuovo taglio capelli che fonde corto e lungo, super luminoso perfetto per la primavera

In questa serie TV c’è Sydney Sweeney che porta un taglio capelli veramente spettacolare. Taglio che poi è stato ripreso da tantissime altre star americane e non. Questo taglio si chiama butterfly cut ed è perfetto per chi ha i capelli lisci, che hanno bisogno di un po’ di vita, e sta benissimo anche a chi ha i capelli mossi.

Questo taglio si presenta scalato e, quindi, fonde corto e lungo in modo eccezionale. L’idea è quella di avere un taglio leggero senza rinunciare alla lunghezza. Il bello è che la scalatura andrà a sottolineare le onde naturali del capello mosso o quelle fatte con il ferro. È un taglio leggermente gonfio, spettinato ad arte e pieno di vita. Quindi potremo dire addio al capello netto, perfetto e liscio a spaghetto, perché il butterfly cut è proprio quello che ci serve per questa primavera.

Sulla scalatura possiamo anche giocare con le sfumature di colore, in questo modo possiamo accendere i nostri capelli di colori brillanti dall’effetto super naturale. Ecco perché sono tutte pazze per questo nuovo taglio capelli che spopola ad Hollywood.

