Tutte le scadenze da rispettare per prendere il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre

Le novità sul reddito di cittadinanza sono state talmente profonde che possiamo benissimo sostenere che saranno poche le famiglie che lo prenderanno fino alla fine. Perché ormai è di fine che si tratta per la principale misura di contrasto alla povertà mai varata. La misura scadrà il 31 dicembre prossimo e quindi al massimo i beneficiari potranno prenderlo fino al 31 dicembre 2023. Ma per poter prendere il reddito di cittadinanza fino a dicembre e quindi per non perdere nessun mese, bisogna fare le cose per bene soprattutto alla luce delle modifiche prima citate al sussidio. Ecco tutte le scadenze da rispettare per prendere il reddito di cittadinanza.

Lasciando da parte le famiglie prive di particolari problematiche al loro interno, come possono essere i minorenni, gli over 60 e gli invalidi, va detto che anche chi sulla carta dovrebbe percepire tutti i mesi restanti di sussidio fino alla sua scadenza del 31 dicembre non dovrà far scadere alcuni adempimenti.