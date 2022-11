Tu sì que vales la finalissima, i nomi dei super favoriti per il premio da urlo che non è una coppa

Arriva all’ultima puntata il talent show Tu sì que vales. Anche quest’anno con ascolti considerevoli e un testa a testa con il competitor di RAI1 Ballando con le Stelle. Un cast vincente, che funziona e piace al pubblico a casa. Una giuria che nell’insieme è espressione di un giusto equilibrio tra il lato, per così dire, umano, che tocca spesso alla De Filippi e Scotti, e quello più impersonale e distaccato impersonato da Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Poi c’è la scuderia di Gerry Scotti: un sipario interno al programma che con spietata ironia cerca di risollevare l’umore di chi talento non ne ha ma è convinto di averlo. E per non eccedere nella mortificazione del concorrente, Gerry ne porta tre in finale. Per quest’anno tocca ai fortunati Valter La Mantia e Giovanni Lepori e al cantante Roberto Maurici. E Sabrina Ferilli fa la sua parte alle prese con il fastidiosissimo Giovannino e quei presunti fuori onda che strizzano l’occhio allo share.

I super favoriti

A giudicare dal clamore popolare incassato durante le esibizioni delle scorse puntate, nonché dai rumors del momento per Tu sì que vales la finalissima, troviamo tra i favoriti due donne. Francesca Prini e Fiammetta Orsini. Le due pole dancer prima di esibirsi raccontano una parte importante della propria vita privata. Nello specifico si tratta di Francesca Prini, che parla della sua lotta contro la fibrosi cistica e dell’utilizzo del farmaco Kaftrio, approvato per i pazienti con età superiore ai 12 anni e prescritto solo in concomitanza di un determinato quadro clinico. Il racconto della Prini tocca i cuori dei telespettatori e di parte della giuria.

Ne prende le distanze Teo Mammuccari, che evidenzia la necessità di distinguere l’esibizione, che è comunque validissima, dal racconto della malattia. Ma le due, oltre ad esibirsi in un numero impeccabile di pole dance, capitano al momento giusto. Un periodo propizio in cui la sensibilità dell’opinione pubblica e l’attenzione per il mondo della danza e della ginnastica ritmica sono altissimi. Tutto a causa dello scandalo delle ex farfalle e delle dichiarazioni roventi sulle vessazioni psicologiche ai danni di molte allieve all’interno di accademie di rilievo.

Tu sì que vales la finalissima e i papabili per il montepremi finale

Fiammetta e Francesca però dovrebbero spuntarla su un altro super favorito. Si tratta del gruppo teatrale dei Die Mobiles, che porta in scena un’esibizione che è una singolare combinazione di luci e ombre. Il significato ultimo è un messaggio ecologista. Tema di grande attualità che pure potrebbe aggiudicarsi il podio.

Cosa si vince

Chi o quanti saliranno sullo scranno che si riserva al vincitore si porteranno a casa circa 100.000 euro. Una cifra importante che può rappresentare un valido aiuto per investire sul proprio talento. Oltre alla quota in denaro si vince in visibilità e riverbero da parte dei media. Aspetto che ha un suo peso. Si va in vetrina e si tratta di una grande occasione.