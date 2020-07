Sono in corso nuovi tentativi di phishing. In questi giorni sta circolando una mail alla quale bisogna prestare molta attenzione. La mail in questione si presenta con il logo dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una comunicazione a danno degli utenti che vengono invitati a cliccare sul file allegato e verificare la regolarità dei pagamenti effettuati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Parliamo di una truffa online: mail falsa dell’Agenzia delle Entrate. Ovviamente è un tentativo di frode denominato ‘la truffa del direttore’.

Allarme Agenzia delle Entrate

L’allarme lanciato proprio dall’Agenzia raccomanda i contribuenti di non aprire la mail e cancellarla subito. Questa e-mail riporta falsamente il logo contraffatto di un istituto di credito o di un ente pubblico. Gli utenti vengono invitati a fornire una serie di dati riservati, come il numero della carta di credito o password di accesso al servizio di home banking. Il motivo dell’invio della mail ha come oggetto la richiesta di un controllo tecnico.

Raccomandazioni per proteggersi

L’Agenzia delle Entrate raccomanda agli utenti di cestinare immediatamente le e-mail che riportano il testo “Il direttore dell’Agenzia’’. Nel testo si è invitati a prendere visione dei documenti allegati per verificare la conformità dei pagamenti regolari. Verificate sempre la provenienza delle comunicazioni che ricevete, senza aprire gli allegati o cliccare sui link indicati.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Quando hanno scoperto la truffa online: mail falsa dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha precisato che non vengono mai inviate comunicazioni contenuti dati personali dei contribuenti. Le informazioni sono consultabili solo tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, le informazioni personali sono contenute solo ed esclusivamente nel Cassetto fiscale.

Per ridurre i rischi è consigliabile utilizzare software e browser sempre aggiornati, ricordarsi di attivare il sistema antivirus. Preferite sempre i siti ufficiali e non fornite mai i dati personali a richieste che arrivano da indirizzi sconosciuti.