Scopriamo per Autostrade dove pende la bilancia. La società gestisce in concessione 7mila chilometri autostradali, 6mila sono a pagamento. Alcuni incidenti avvenuti lungo queste arterie stradali hanno riaperto il caso sul tema delle concessioni. La politica si interroga anche a seguito del crollo del ponte Morandi avvenuto due anni fa a Genova. Sotto la lente di ingrandimento finisce la manutenzione della rete viaria.

Il caso concessioni

Il Movimento 5 Stelle ha sempre professato l’intenzione di voler revocare le concessioni ad Autostrade. Lo Stato per farlo deve mettere mano alla tasca: una penale di 7 miliardi di euro. Non sono pochi soldi e neanche troppi rispetto a qualche tempo fa. Prima del Milleproroghe lo Stato doveva sborsare circa 23 miliardi. Una partita che si gioca a fior di quattrini tra lo Stato e Autostrade.

Autostrade dove pende la bilancia?

Autostrade rivendica investimenti fatti negli ultimi due anni di 1 miliardo e un aumento di spesa per la manutenzione di oltre il 50%. Rispetto a questi numeri roboanti e al caso delle concessioni, Banca d’Italia ha fatto una analisi. I dati sono raccolti in un report inviato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. A quanto risulta al gruppo di esperti di Proiezioni di Borsa, Autostrade ha avuto un più ricavi grazie all’aumento dei pedaggi. Nel contempo però Autostrade ha dimezzato gli impegni per gli investimenti nell’ ultimo decennio. Per scendere nello specifico tra il 2009 e il 2018 i ricavi da pedaggi sono cresciuti del 28% in termini nominali e del 13% in termini reali.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Autostrade quanto guadagni?

Autostrade ha guadagnato 6,1 miliardi di euro dai pedaggi autostradali compreso i proventi delle concessioni delle aree di servizio. Davanti a numeri così maestosi la domanda sorge spontanea: Autostrade dove pende la bilancia? Banca d’Italia ha messo la pulce nell’orecchio alla politica sostenendo la tesi del dimezzamento degli investimenti e della manutenzione nell’ultimo decennio. Dal 2013 il divario tra investimenti effettivi e programmati si è ampliato, raggiungendo il valore più elevato nel 2015, anno in cui gli investimenti effettivi ammontavano a circa la metà di quelli previsti. In base alla relazione Autostrade ha fatto interventi di manutenzione ordinaria sulla rete autostradale in media di 690 milioni di euro annui.