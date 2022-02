Con il passare degli anni, l’arte del riciclo prende sempre più piede nelle nostre vite. Ormai, bastano poche idee, un pizzico di manualità e tanta fantasia per dare una nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero nel pattume. È un po’ l’arte dell’arrangiarsi contrapposta a quella dello spreco. È qualcosa che ci viene direttamente dalla tradizione e che ci ricollega alle generazioni passate. Infatti, possiamo trasformare i nostri oggetti e al contempo divertirci. Ad esempio possiamo riciclare le vecchie lenzuola, realizzando un gioco per i nostri bambini, o jeans usurati, creando accessori di tendenza. Seguendo quest’ottica, piuttosto che buttarle, potremmo riciclare le camicie vecchie o usurate che abbiamo nel nostro guardaroba, divertendoci a ricreare il nostro outfit.

Questione di dettagli

Riciclare divertendosi: è proprio questa la prerogativa che caratterizzerà il mondo della moda, orientato verso la primavera/estate del 2022. Infatti, è un peccato gettar via vecchi capi lasciati nell’armadio. A partire dalle camicie, che potrebbero avere un certo valore affettivo e che potrebbero ricordarci momenti particolari del nostro vissuto. Pertanto, anche la sfida della moda diventa quella di dare una nuova vita all’antico. Dal vintage si parla sempre più di new vintage, espressione che ormai comincia a far tendenza. Con il vecchio che si rinnova, attraverso piccole modifiche possiamo dare un nuovo stile alle nostre camicie per un look capace di esaltare la nostra femminilità. Ecco perché sono i dettagli a fare la differenza. Potremmo partire da una vecchia camicia, vintage, che abbiamo nel guardaroba e trasformarla in qualcosa di nuovo.

Piuttosto che buttarle, potremmo riciclare le camicie vecchie con facili idee per esaltare la femminilità anche dopo i 50 anni

Andiamo, dunque, a specificare eventuali possibili modifiche, che potremmo apportare sulle nostre vecchie camicie. E così, se siamo pratici dell’arte del cucito, con un po’ di pazienza potremmo modificare il collo della camicia, tagliarlo o trasformarlo in un girocollo. Per quanto riguarda una camicia lunga e usurata dal tempo, potremmo accorciarla e riutilizzare gli scarti del tessuto per realizzare le modifiche. Potremmo, per esempio, creare una stilosa cintura da apporre, con un colorato fiocco, all’altezza della vita. Inoltre, potremmo cucire sulla nostra vecchia camicia delle ruches colorate o con una allegra fantasia a poix. Un dettaglio simile può essere applicato anche sulle maniche o all’altezza delle spalle.

Potremmo poi aggiungere delle stringhe colorate all’altezza dei polsi, così da creare un effetto volant. In alternativa, potremmo semplicemente staccare le maniche della camicia, con un occhio anche alla prossima estate, ottenendo in questo caso una comoda blusa. Pertanto, sono tante le idee a cui possiamo ispirarci. Serve soltanto un pizzico di manualità, tanta fantasia e ovviamente una camicia.

