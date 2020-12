Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra le tante attività da fare in famiglia a Natale non possono di certo mancare i giochi da tavola. Giocare tutti insieme, durante le feste, è una vecchia tradizione da mantenere. Grazie a questa forma di convivialità vecchie e nuove generazioni si riuniscono a tavola all’insegna dello svago e della spensieratezza.

Di giochi di società ne esistono veramente una marea. In questo spazio, vogliamo dedicare l’attenzione a un gioco in particolare. Si tratta di un gioco intramontabile che permette di divertirsi in famiglia con le parole giuste.

Taboo

La premessa doverosa è la seguente: più si è intorno al tavolo più ci si diverte. Tuttavia, come è noto, quest’anno, purtroppo, non si possono organizzare grandi rimpatriate durante le feste. Ma per giocare a taboo è sufficiente essere almeno in due.

Questo gioco è tanto facile quanto divertente. Ma questo non vuol dire che non abbia regole ferree da rispettare. Come si intuisce dal nome stesso del gioco, citare alcune parole è vietato. È appunto un tabù. Dunque, attenzione a sgarrare perché si perdono punti.

Come si gioca

Questo gioco di società prevede la formazione di due squadre. Ogni squadra ha un suggeritore che deve provare a far indovinare la parola estratta ai suoi compagni di gioco.

Tuttavia, mentre il suggeritore descrive la parola, deve assolutamente evitare di pronunciare gli altri cinque lemmi riportati sulla carta. Per ogni parola indovinata si acquista un punto. Per ogni altra parola taboo pronunciata, se ne perde un altro.

La difficoltà è inoltre accresciuta dal vincolo di tempo connesso alla descrizione. Infatti, di solito, le squadre hanno a disposizione uno o due minuti per indovinare il maggior numero possibile di parole. Per garantire la trasparenza del gioco , un membro della squadra avversaria controlla che il suggeritore di turno non pronunci una delle parole taboo. Vince la squadra che per prima raggiunge il traguardo nel tabellone di gioco.

Dunque, ecco come divertirsi in famiglia con le parole giuste.