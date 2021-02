Siamo fuori dalla porta di casa e sentiamo che il telefono sta squillando. Dobbiamo entrare subito. Allora ci mettiamo a frugare nella borsa per arrivare alle chiavi. Ma puntualmente le chiavi non saltano fuori.

Quante volte ci è capitato di dover tirare in fretta le chiavi fuori dalla borsa e di finire a rovesciarne l’intero contenuto per poterle trovare? A volte sembra proprio che le cose che cerchiamo si nascondano per dispetto.

Ma con un metodo molto semplice è possibile riuscire a non innervosirci e perdere tempo. Vediamo come trovare le chiavi in borsa al primo colpo con un pizzico d’ingegno.

Trovare le chiavi in borsa al primo colpo con un pizzico d’ingegno

Le chiavi vagano nell’oceano delle cianfrusaglie perdute nella borsa. Come fare a ritrovarle? Come Pollicino bisogna segnare la strada da percorrere. Con un pizzico d’ingegno troveremo subito le chiavi, ogni volta che le cerchiamo.

Quello di cui abbiamo bisogno sono tre oggetti di facilissimo reperimento. Necessitiamo di una catenella e due piccoli moschettoni. Possiamo facilmente reperirli tra gli oggetti di casa; se proprio non ne abbiamo, basta andare in una ferramenta.

Ora, prendiamo la nostra borsa. Leghiamo un moschettone al passante a cui è agganciato il manico o la tracolla della borsa. Dopodiché agganciamo la catenella al primo moschettone e il secondo moschettone all’altro capo della catenella. A questo punto dobbiamo semplicemente attaccare il mazzo delle nostre chiavi a al secondo moschettone e riporre tranquillamente le chiavi in borsa.

A portata di mano in un momento

Nel momento in cui ci serviranno, non ci resta che ripercorrere con le dita la catenella fino a trovare le chiavi. Oppure, con un gesto più rapido, afferrare la catenella ed estrarla di scatto dalla borsa. Possiamo sganciare le chiavi dal moschettone come usarle ancora attaccate alla catenella. L’unica cosa che conta è che le avremo subito a portata di mano, senza dover gettare tutto all’aria.

