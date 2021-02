Anche se ci sembra la soluzione più facile e immediata, non buttiamo mai questi alimenti nello scarico del lavandino o avremo gravi problemi.

Non buttiamo mai questi alimenti nello scarico o avremo gravi problemi

Il primo residuo di cucina che non dobbiamo assolutamente gettare nello scarico del lavandino è l’olio di cottura. L’olio, infatti, specialmente se ancora caldo, si attaccherà alle tubature interne, incrostandosi. Alla lunga, è possibile che si otturino.

La cosa migliore da fare è attendere si raffreddi e gettarlo nella pattumiera. Stesso discorso vale per i condimenti (maionese, tzatziki…), che faremmo sempre meglio a gettare nella spazzatura.

Anche la farina è deleteria per le nostre tubature. Sappiamo bene che effetto fa la farina a contatto con l’acqua e si dà il caso che le tubature ne siano piene. Gettando la farina nello scarico favoriremo la creazione di grumi appiccicosi che ottureranno le tubature.

Stesso discorso vale per il caffè. I fondi di caffè riversati nel lavandino invece che nella spazzatura sono, per gli idraulici, la prima causa di otturazione. Dunque, buttiamoli nella pattumiera o riutilizziamoli come concime (qui diciamo come).

Evitare di gettare nel lavandino ogni alimento che cresce a contatto con l’acqua

In generale, ogni alimento che a contatto con l’acqua amplia il volume che occupa è assolutamente nocivo per le tubature. Alcuni, per esempio, hanno l’abitudine di gettare nel lavandino gli avanzi andati a male del risotto. Il riso lievita notevolmente a contatto con l’acqua: gettarlo in pasto al lavandino è un modo perfetto per manometterlo.

Occhio ai bollini della frutta

Infine, anche se non si tratta di un alimento, dobbiamo evitare assolutamente di gettare nello scarico i bollini della frutta. Grazie alla loro resistenza, i bollini sono assolutamente idrorepellenti.

L’acqua non li scioglie, ragione per cui i bollini possono facilmente ostruire il normale deflusso dell’acqua e i filtri. Quindi, non solo non gettiamoli di proposito nel lavandino, ma ricordiamoci di toglierli dalla frutta quando la laviamo. Potrebbero cadere per errore.