Trovare lavoro senza esperienza è molto più facile in questi 5 settori emergenti

Trovare lavoro sembra essere un’impresa sempre più difficile. Come se non bastasse, l’Italia è uno dei paesi in cui i datori di lavoro richiedono esperienze precedenti per l’inserimento lavorativo. La domanda che molti si fanno è: come maturare esperienza quando un azienda nel curriculum richiede esperienze pregresse? Il risultato è un bel po’ di ansia mista a frustrazione. È necessario studiare l’attualmente mercato economico per cercare di inserirci in un’azienda dove sarà più semplice entrare. Quindi, dati alla mano, trovare lavoro senza esperienza è molto più semplice in questi 5 settori emergenti. Vediamo insieme quali sono e come provare a proporci.

Alcuni dati di incoraggiamento

Senza alcun dubbio, la situazione italiana non è particolarmente rosea per chi desidera iniziare a lavorare. Il discorso vale sia per i giovani, neo-laureati o diplomati, sia per chi decide di re-inventarsi a 50 anni. Eppure, la crisi del Covid-19, sebbene sia stata una tragedia sotto tanti aspetti, sembra aver fatto aprire gli occhi al mondo del lavoro. Negli ultimi mesi abbiamo visto aprirsi molte nuove posizioni, specialmente in quei settori toccati direttamente o indirettamente dalla pandemia. Scegliendo il giusto ambito, quello attuale sembra un buon momento per trovare un lavoro, anche per chi è alla prima esperienza.

Trovare lavoro senza esperienza è molto più semplice in questi 5 settori emergenti

Purtroppo o per fortuna, il primo settore in forte crescita in cui si può trovare un buon lavoro, anche se si è alle prime armi, è quello dell’assistenza socio sanitaria. Seguendo un corso di 1.000 ore possiamo diventare operatori specializzati nella cura di malati, anziani e disabili.

Altro settore in forte ascesa è quello della logistica e dei trasporti. Con l’espansione continua del settore e-commerce nascono sempre più grandi magazzini, che necessitano di personale che se ne occupi.

Sempre grazie all’incremento del mercato e-commerce, certamente influenzata dalla pandemia, c’è sempre più bisogno anche di addetti alle vendite online. La digitalizzazione delle aziende è ormai rapidissima e molti sono i posti da riempire.

Sulla stessa scia, assistiamo a un fiorire di posti come web-writer e copywriter che si occupino della scrittura di contenuti digitali. Per entrare in questo mondo è necessario avere passione per la scrittura e preferibile un piccolo portfolio di articoli da mostrare all’azienda.

Per finire, in forte crescita sono anche le richieste di marketing e social media manager. In generale, puntare sul digitale sembra un’ottima strategia per entrare presto nel mondo del lavoro.

