Noi viviamo completamente immersi in un mare di onde elettromagnetiche di cui non avvertiamo nulla. In realtà i campi elettromagnetici sono presenti naturalmente sul Pianeta. Lo sviluppo estremo di molte tecnologie, però, ne ha ampliato la portata e la potenza. Perciò è ora di proteggerci da quei campi che potrebbero creare conseguenze negative per la salute sul lungo periodo. Allora proteggiti con quest’oggetto e il tuo cellulare non ti farà più del male.

Una soglia da non superare

Ogni cellulare emette una certa quantità di radiazioni elettromagnetiche. A regolare le radiazioni c’è il SAR o Specific Absorption Rate. Semplificando il concetto, è un metodo utilizzato per misurare la velocità con cui il corpo umano assorbe le radiazioni elettromagnetiche emesse da una particolare sorgente radioattiva. Il massimo di radiazioni consentite dalle normative europee è di 2W/Kg. Tutti gli smartphone emettono meno di questa soglia,. Alcuni modelli, però, si avvicinano. Proteggiti con quest’oggetto e il tuo cellulare non ti farà più del male

Consigli generali su come difendersi dalle radiazioni

Proteggersi dalle radiazioni è prioritario, a lungo termine ne va di mezzo la nostra salute. Ecco qualche consiglio di tipo generale.

Quando parliamo al telefono, facciamolo con il vivavoce o con le cuffiette, in modo da allontanare lo smartphone dall’orecchio. Non posizionare il telefono vicino a certi punti del nostro corpo, quali la zona del bacino o del cuore. Sono parti molto sensibili ed è meglio evitare un contatto continuo dello lo smartphone. Perciò proteggiti con questo oggetto e il tuo cellulare non ti farà più del male.

Qualche consiglio specifico

Come accennato, il nostro pianeta e tutti noi esseri viventi possediamo un nostro campo magnetico naturale. Col progresso della tecnologia sono stati introdotti campi magnetici di origine artificiale che superano di molto la potenza di quelli naturali. Il nostro corpo e non solo quello, ne soffre ed è impellente la necessità di proteggersi da questa vera invasione di onde nocive.

Secondo alcune teorie olistiche e alternative come la cristalloterapia, alcune pietre in natura avrebbero la capacità di abbassare notevolmente l’influenza negativa delle radiazioni magnetiche. Una di queste sarebbe la shungite. E’ un minerale molto particolare perché ha un tipo di struttura unica al mondo, detta allotropica. Stando ai sostenitori di queste teorie, sarebbe proprio questa struttura molecolare, che dà alla shungite le sue formidabili caratteristiche. In altre parole avrebbe la capacità di assorbire le forti radiazioni artificiali e di trasformarle in campi magnetici biocompatibili, come quelli che esistono in natura.

Inoltre la sua struttura non sarebbe mai debilitata dalle forti radiazioni, rimanendo sempre attiva. Avere una pietra in tasca, o vicino al computer potrebbe liberarci dai danni che provengono dall’uso prolungato di questi apparecchi come affaticamento, stress ecc. Anche il quarzo rosa avrebbe capacità protettive dalle radiazioni elettromagnetiche. Da ricordare che queste informazioni sulle pietre sono ricavate da visioni alternative e olistiche della vita, che non sempre coincidono con la visione strettamente scientifica.