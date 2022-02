San Valentino si avvicina e in molti di noi vorrebbero concedersi un momento di relax e di romanticismo assieme al proprio partner.

Se non vogliamo le solite opzioni costose e banali, possiamo pensare ad altre alternative originali e inusuali. A volte basta un po’ di creatività per fare una sorpresa a chi amiamo senza spendere cifre eccessive. Ecco tre idee originali per un San Valentino bollente assieme a chi amiamo.

Semplicità ma con un tocco di originalità

Per un 14 febbraio all’insegna del romanticismo possiamo organizzare una serata in un cinema-ristorante. In alcune città italiane è possibile cenare in una sala cinematografica mentre si assiste ad un film.

Non ci resta che cercare una proiezione romantica e sensuale per rilassarci assieme a chi amiamo. Possiamo scegliere una commedia romantica o un musical, in base ai nostri gusti. Può sembrare un’esperienza particolare, ma chi l’ha provata assicura che sia piacevole e divertente. Assieme al nostro compagno sarà ancora più unica e speciale.

Se invece amiamo la natura e la montagna, possiamo regalare al partner una notte in una starbox. Si tratta di una specie di casetta di legno con il tetto apribile che ci permette di guardare le stelle e i pianeti. Solitamente le starbox vengono posizionate in montagna lontano dalle luci della città. In questi luoghi il cielo è ben visibile e le stelle sono molto luminose. Una notte in queste casette sarà indimenticabile per chi ama la natura e il silenzio. Non ci resta che cercare la starbox più vicina e preparare lo zaino per due giorni a contatto con la natura.

L’ultima delle tre idee originali per un San Valentino bollente all’insegna del relax

Se invece siamo dei tipi più convenzionali possiamo concederci un weekend in una classica spa con piscina, sauna e bagno turco. Per rendere speciale questa attività possiamo regalare a noi e al partner un trattamento estetico di coppia, come un massaggio o dei fanghi. Molte strutture offrono queste opzioni, non ci resta che scegliere l’attività che preferiamo. Potremo fare fanghi o massaggi thailandesi, trattamenti con le pietre laviche o con gli oli essenziali.

Questo tipo di attività pare che riesca a unire le coppie e a sciogliere le piccole tensioni che possono crearsi. Dopo un’ora di relax e pace saremo pronti per un San Valentino bollente accanto a chi amiamo davvero.

