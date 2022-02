La felicità a volte arriva anche in tavola. Alcuni cibi e bevande, infatti, sono in grado di rilassare o addirittura tirare su il morale. Basta pensare al proprio piatto preferito per farsi comparire un sorriso sul volto, oltre ovviamente all’acquolina in bocca.

In una giornata fredda, sarebbe ottimo anche poter sorseggiare la propria bevanda preferita, magari un infuso alla vite rossa, che aiuterebbe contro il colesterolo. In alternativa, si possono scegliere degli ingredienti che di per sé potrebbero regalare serenità e relax grazie alle loro proprietà.

Molti non la conoscono ma questa tisana con due ingredienti naturali varrebbe oro per la salute e per l’umore

Non tutti sanno che alcuni alimenti sarebbero in grado di favorire una sensazione di serenità. Tra questi c’è il cacao, che grazie alle sue sostanze neurostimolanti agirebbe sul sistema nervoso. Assumere cacao favorirebbe il rilascio di endorfine che aiuterebbero a sentirsi più sereni e rilassati.

Inoltre, il cacao porterebbe anche altri benefici al nostro corpo, in particolare al sistema cardiovascolare.

È questo il primo ingrediente della tisana che andremo a preparare ora. Il secondo ingrediente è il caramello, per addolcire e spezzare l’amaro del cacao.

Vediamo come preparare il caramello e unirlo al cacao in una bevanda calda e deliziosa.

Come preparare la tisana di cacao e caramello

Il caramello si può di certo comprare già pronto, ma anche preparare comodamente a casa con due semplici ingredienti. Basta scaldare sul fuoco in un piccolo pentolino antiaderente 1 cucchiaio di zucchero e 4 cucchiai d’acqua, tenendo la fiamma medio bassa.

Quando il caramello arriva a bollore, lasciare sul fuoco finché l’acqua non evapora, facendo attenzione a non bruciarlo. Il colore dovrà essere prima chiaro, poi tendente al miele e infine sul marrone.

A questo punto, si può far raffreddare il pentolino a bagnomaria con acqua ghiacciata. Il caramello è pronto per addolcire la nostra tisana.

Per prepararla, iniziare portando a bollore la quantità desiderata d’acqua, per esempio l’equivalente di una tazza. Quando bolle, si può versare nella tazza, dove aggiungere 5 grammi di cacao amaro e il caramello appena preparato. Per evitare grumi, bisogna mescolare subito con energia. Molti non la conoscono ma questa tisana di cacao e caramello è davvero deliziosa e capace di scaldare anima e corpo.

