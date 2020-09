Vorresti cimentarti nell’autoproduzione di detersivi e prodotti per la casa, che siano naturali, sicuri, ma anche di facile realizzazione? Non chiedi troppo, speriamo di ispirarti con questa piccola guida. Ecco tre detersivi fai da te semplicissimi da realizzare.

Richiedono pochi ingredienti e sono perfetti per chi è alle prime armi.

Partiamo dal più semplice: detergente fai-da-te per la pulizia dei vetri

Mescola in parti uguali della semplice acqua e aceto bianco. Aggiungi solo due o tre gocce di olio essenziale di limone. È fatta! Usalo per pulire i vetri aiutandoti con un apposito panno in microfibra, o con della carta da giornale. Così non resteranno aloni, né pelucchi.

Tre detersivi fai da te semplicissimi da realizzare: detergente per il legno

Unisci questi ingredienti: una tazza di acqua, una tazza di aceto bianco, un cucchiaino di olio di cocco o di oliva. Inserisci tutto in un flacone spray, e agita bene.

Senza l’aggiunta di un emulsionante, l’olio rimarrà sospeso in goccioline e non si scioglierà nell’acqua e aceto. Per ovviare al problema, agita vigorosamente prima di spruzzare sul panno, e poi passa con cura la superficie.

Puoi realizzare anche un lucidante nutriente per il legno. Prendi solo un cucchiaio di aceto bianco e tre cucchiai di olio di cocco oppure di oliva. Questa miscela torna utile laddove non è possibile usare acqua.

Se invece vuoi rimuovere uno sporco più difficile, aggiungi al mix di acqua e aceto anche un cucchiaino di sapone di Marsiglia puro. Sciogli una parte di sapone, in scaglie o liquido, in una parte uguale di acqua tiepida. Puoi aggiungere un paio di gocce d’olio essenziale.

Prepara di volta in volta solo la quantità che userai, questo prodotto non si conserva a lungo.

Detersivo per i piatti

Ti servono del sapone di Castiglia liquido puro, acqua distillata, carbonato di sodio, glicerina vegetale, gel d’aloe ed oli essenziali.

Scalda 300 ml d’acqua distillata. Quando l’acqua è tiepida, spegni e aggiungi un cucchiaino e mezzo di carbonato di sodio. Mescola bene per sciogliere. Aggiungi poi 150 ml di sapone di Castiglia e un cucchiaio di glicerina vegetale. Si tratta di ingredienti che trovi in farmacia o nei negozi specializzati.

Puoi aggiungere infine un cucchiaio di gel d’aloe vera.

Personalizza il mix da dieci a venti gocce di olio essenziale. Consigliamo un olio essenziale agli agrumi, lavanda, o tea tree (melaleuca). Mescola bene e riponi in un flacone con dosatore o in una bottiglia riciclata.

Olii essenziali e aceto

Se decidi di provare tre detersivi fai da te semplicissimi da realizzare, ecco qualche dritta in più.

Quando si parla di olii essenziali, attenzione a non sbagliare. Chiedi e verifica sull’etichetta che si tratti di puro olio essenziale. Non vanno bene essenze per diffusori o olii profumati qualsiasi, che contengono diversi ingredienti e potrebbero macchiare le superfici rovinando tutto.

Gli olii essenziali sono naturali e preziosi, ma possono irritare, proprio per la loro altissima concentrazione. Non devono essere aggiunti in quantità superiori a quelle consigliate, e non devono entrare in contatto con gli occhi.

Alcuni sono più irritanti e rubefacenti di altri. Ad esempio, se scegli la menta, usane solo due gocce!

Per quanto riguarda l’aceto, vanno bene aceto di vino bianco, di alcol, oppure di mele. Non usare aceto di vino rosso né aceto balsamico. Visto che li userai per la pulizia, non scegliere il tipo più costoso, sarebbe uno spreco!

Non lasciare i detersivi, nemmeno quelli fatti in casa, alla portata dei bambini.