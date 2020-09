Perché buttare un ombrello rotto quando puoi trasformarlo in una borsa in pochi semplici passi? Chi di noi non si è ritrovato con un ombrello rotto, magari perché piegato dal forte vento, oppure perché usurato dal tempo? Il primo pensiero è quello di buttarlo nella spazzatura. Si commette uno sbaglio perché, che sia vecchio o rotto, con un po’ di fantasia è possibile riciclarlo e trasformarlo in una comoda e pratica borsa. Se non ne avete uno, può capitare che dopo una giornata piovosa, ne possiate trovare qualcuno rotto e lasciato per strada.

Procedimento

Staccare la stoffa dell’intelaiatura in metallo dell’ombrello, lavarla e stirarla a bassa temperatura. Piegare la stoffa dritto con dritto e a metà, in modo tale da avere l’allacciatura al centro. In alto, ci si deve trovare un lato e non una punta. Una volta ottenuto un semicerchio, portare le punte verso il centro, in modo tale da avere un lato dritto, che in alto si unisce con l’estremità dello spicchio centrale. Fermare le parti laterali con degli spilli, sistemati perpendicolarmente al lato. Cucire il lato e tagliare la stoffa in più.

Manici della borsa

Per ottenere i manici della borsa per la spesa, occorre aprire la stoffa avanzata e piegare il lato più lungo dritto contro dritto. Si ottiene ottiene una striscia di circa due dita di spessore. Tenere fermo puntando degli spilli, cucire il lato e tagliate la stoffa avanzata. Ribaltare la stoffa, e piegare i manici a metà. Fissarli al bordo, sul rovescio della borsa, mettendo le estremità alla stessa distanza dal centro. Eseguire una cucitura rettangolare con una croce al centro e tagliare la stoffa in eccedenza.

Come trasformare un ombrello rotto in una borsa per la spesa è molto facile e se si ha fantasia si possono applicare sulla borsa dei fiocchi, dei cuoricini, degli strass e così via.