Oramai i periodi di restrizioni sembrano essersi definitivamente conclusi e molti desiderano “recuperare” al più presto i due anni di vita sociale che sono andati sprecati. Per questo tantissimi hanno riscoperto dei piccoli piaceri che prima davano per scontati. Ad esempio quello di vestirsi con cura, di truccarsi, prepararsi e prendersi del tempo per sé prima di uscire. Per questo motivo agli “antichi” modaioli e alle più recenti new entry consigliamo un piccolo trucco che servirà a rivoluzionare il proprio modo di vestirsi. Infatti è possibile trasformare un paio di tacchi o di vecchie ballerine con un semplice oggetto che in pochi secondi opererà una vera e propria magia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quanto costa.

Le due tendenze più cool dell’estate imminente

Come ogni anno, la bella stagione presenta delle nuove mode e dei nuovi colori. L’estate 2022 è infatti scandita da dei trend particolarmente adatti alle ragazze giovani. Uno di questi sono i mesh pants, ovvero dei pantaloni a rete ricoperti di brillantini, da indossare sopra leggins o shorts. Questi, infatti, riescono con un solo colpo a impreziosire un look molto basic e a rendere uno casual perfetto per le serate o anche per andare a ballare. Per la parte superiore del corpo stanno invece spopolando le bretelle a fiocco. Anche queste danno un tocco molto particolare se indossate con dei top dai colori neutri che lasciano le spalle scoperte. Si possono indossare sia a contrasto, scegliendo un colore acceso, sia seguendo il colore della maglia che si sceglie.

Trasformare un paio di tacchi o di vecchie ballerine in scarpe all’ultimo grido con questo semplice accessorio low cost

Lo stesso meccanismo vale per le scarpe, che molte donne tendono ad accumulare. Questo comportamento è dato sia da una sorta di feticismo, sia dal desiderio di possedere dei modelli e delle nuances differenti in modo da adattarli ad ogni tipo di abbinamento. A volte però invece di spendere molti soldi e occupare inutilmente gli armadi basta giocare di astuzia. Infatti esistono delle semplici clip decorative di varie forme e colori da applicare sulle scarpe. Il meccanismo è lo stesso degli orecchini: basta infatti pinzare la parte anteriore della calzatura con questo accessorio. In questo modo si può giocare con strass e graffette per avere delle scarpe diverse in ogni occasione. Queste “spille” si possono facilmente trovare online e hanno generalmente dei costi veramente irrisori.

