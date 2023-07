Al termine di una seduta tutto sommato incolore, le azioni della famiglia Berlusconi si sono particolarmente distinte. Infatti, tra nuovi palinsesti e l’apertura del testamento le azioni MFE B hanno preso il volo le quotazioni hanno guadagnato oltre il 3% dando un forte segnale rialzista.

I punti di forza e di debolezza di queste azioni

Riassumendo al massimo la situazione per MFE possiamo dire che dal punto di vista della valorizzazione il titolo è fortemente sottovalutato, mentre guardando i fondamentali è più debole sia rispetto alla media del mercato che del suo settore di riferimento.

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 9,61 per 2023 e di 8,29 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Anche il rapporto tra il valore dell’azienda e il suo fatturato, basandosi sull’ultimo esercizio chiuso e le stime per gli anni successivi, mostra un’importante sottovalutazione.

Altro aspetto molto importante è che quest’azione è di grande interesse per gli investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo è superiore al 9%.

Gli analisti hanno recentemente rivisto le previsioni sul fatturato della società così come quelle delle previsioni di utile netto per azione.

Tutto questo, però, non è stato sufficiente a fare cambiare il giudizio degli analisti stessi che è peggiorato negli ultimi quattro mesi. Tanto che il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di poco superiore al 3%.

Tra nuovi palinsesti e l’apertura del testamento le azioni MFE B hanno preso il volo: dove potrebbe essere diretto il titolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 4 luglio a quota 0,7280 €, in rialzo del 3,56% rispetto alla seduta precedente.

Alla chiusura delle contrattazioni queste azioni sono state di gran lunga tra le migliori di giornata. Adesso, però, si trovano ad affrontare la forte resistenza in area 0,7515 €. Il mancato superamento di questo livello potrebbe favorire un ulteriore allungo secondo lo scenario tracciato in figura.

Qualora, invece, la resistenza non dovesse cedere, allora potremmo assistere a un nuovo ritracciamento verso area 0,6 €.

