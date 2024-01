Tracollo in Borsa per le azioni Campari che perdono oltre il 6% con un ribasso che non si registrava sul titolo dal febbraio del 2020. Inoltre, il ribasso è stato accompagnato da un aumento clamoroso dei volumi. Rispetto ai tre giorni precedenti, infatti, i volumi scambiati sono aumentati di circa il 690%. Ma cosa ha causato questo clamoroso e repentino ribasso?

Campari ha subito un calo del 6,52% a Piazza Affari dopo aver completato un rafforzamento patrimoniale per finanziare l’acquisizione di Courvoisier. I titoli del gruppo hanno registrato la peggiore prestazione all’interno del FTSE MIB (+0,13%), perdendo oltre sei punti. Prima dell’apertura del mercato, Campari ha annunciato di aver emesso nuove azioni ordinarie per 650 milioni di euro a un prezzo di 9,33 € per azione, insieme a un bond convertibile del valore di 550 milioni di euro che scadrà nel 2029. Queste azioni sono state collocate attraverso un bookbuilding accelerato. Il gruppo ha dichiarato che questo collocamento rientra nell’ambito delle alternative di finanziamento considerate per l’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre scorso e ha sfruttato le condizioni favorevoli di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento.

Qui di seguito le reazioni di alcuni analisti alla notizia. Equita ha alzato il target a 11,4 € confermando la raccomandazione “hold”. «Crediamo che questa struttura di finanziamento sia efficace perché consente a Campari di mantenere una posizione finanziaria bilanciata con spazio per ulteriori potenziali operazioni di M&A», confermano da parte loro gli esperti di Banca Akros che ribadiscono il giudizio “accumulate”.

Tracollo in Borsa per le azioni Campari: dove potrebbe fermarsi il ribasso in corso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 9,278 €, in ribasso del 6,53% rispetto alla seduta precedente.

In solo colpo le quotazioni hanno rotto al ribasso i minimi annuali del 2023 in area 9,58 € con un aumento dei volumi scambiati pari a circa il 690%. A questo punto le quotazioni potrebbero continuare a scendere secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo l’immediato recupero di area 9,582 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Se le Banche centrali tagliassero i tassi, ecco 16 azioni su cui si potrebbe puntare