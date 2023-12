Dopo un inizio debole, la seconda parte della settimana è stata tutto al rialzo e tra qualche giorno capiremo se il rialzo del Ftse Mib è destinato a continuare.

Tra qualche giorno capiremo se il rialzo del Ftse Mib è destinato a continuare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 1 dicembre in rialzo dello 0,59% rispetto alla seduta precedente a quota 29.498. La settimana ha chiuso al rialzo dell’1,58%.

Time frame giornaliero

Dopo un debole inizio settimana con il Ftse Mib Future con le quotazioni bloccate in prossimità di area 29.575, dove già in passato avevano frenato la loro corsa, da mercoledì in poi abbiamo assistito a un’accelerazione rialzista che ha portato le quotazioni ha segnare i nuovi massimi degli ultimi 17 anni. Era dal dicembre del 2007, infatti, che le quotazioni non registravano prezzi così elevati.

Adesso, quindi, le quotazioni sono dirette verso il prossimo ostacolo in area 30.180. Su questo livello potrebbe decidersi il destino del rialzo in corso. Il suo superamento, infatti, potrebbe aprire le porte a una prosecuzione verso area 32.000, un livello che come vedremo ha un’importanza particolare anche sul time frame settimanale.

nella seduta di lunedì aveva proseguito al rialzo sulla scia della settimana precedente, la seduta di martedì ha registrato un ribasso come non si vedevano da oltre un mese. Le quotazioni, quindi, hanno rallentato la corsa e nelle ultime tre sedute della settimana hanno tentato, senza successo, di rompere al rialzo la resistenza in area 29.575.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui le quotazioni chiudano sotto area 28.595.

Time frame settimanale

Settimana scorsa scrivevamo

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori sono contrastati. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti sia di superare l’ostacolo in area 29.233 che di rompere al ribasso il supporto in area 27.350. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. La settimana appena conclusasi ha visto la rottura di area 29.233, ma solo la sua conferma potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

La settimana appena conclusasi ha visto la conferma della rottura della resistenza in area 29.233, per cui lo scenario mostrato in figura prende sempre più forza.

A questo punto il prossimo ostacolo importante potrebbe andare a collocarsi in aera 32.300, molto vicina al livello chiave sul giornaliero. Il mancato superamento al primo tentativo potrebbe non essere decisivo. Si potrebbe assistere, infatti, a un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo. In questo contesto è di cruciale importanza la tenuta del supporto in area 27.350.

Letture consigliate

Le migliori e le peggiori azioni della settimana appena conclusasi, quali prospettive?