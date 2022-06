Le ultime settimane sono state molto movimentate per i titoli del settore bancario a causa del rialzo impressionante dell’inflazione e delle conseguenti decisioni delle banche centrali. In particolare, gli istituti di credito italiani sono stati tra quelli maggiormente penalizzati dall’aumento dello spread BTP/BUND. Tra i maggiori Banco BPM è l’unico titolo bancario con rendimento positivo nel corso dell’ultimo anno. Niente di particolarmente eclatante, la performance è stata solo di un +2,6%, ma è sicuramente indice di forza. D’altra parte, nei nostri report abbiamo sempre indicato il titolo Banco BPM tra quelli più importanti promettenti nel settore bancario.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista, ma a guardare il grafico possiamo dire che è appesa a un filo. Le quotazioni, infatti, sono molto vicine al supporto offerto dal livello, 2,6574 euro. La tenuta di questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 3,517 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto in passato ha già arginato la spinta dei rialzisti. Il superamento di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 4,908 euro. La massima estensione rialzista, poi, si potrebbe andare a collocare in area 6,4 euro.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,275 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione del titolo

La società presenta multipli di guadagno molto interessanti e il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. In particolare, nel caso dei multipli degli utili la sottovalutazione, rispetto ai suoi competitors, è di circa il 60%. Anche il Price to Book ratio presenta interessanti prospettive di apprezzamento, addirittura superiori a quelle del rapporto prezzo/utili. Inoltre in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Analisti che hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%

Tra i maggiori Banco BPM è l’unico titolo bancario con rendimento positivo nel corso dell’ultimo anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 24 giugno in area 2,873 euro, in rialzo del 3,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

