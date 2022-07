Consultare regolarmente l’oroscopo serve per avere una previsione generale sull’andamento delle giornate future. Ma l’astronomia non è solo questo. Ogni segno zodiacale si contraddistingue per caratteristiche ben specifiche, sia fisiche ma, anche e soprattutto, caratteriali. A tal proposito, ci sono parecchi luoghi comuni. Ariete e Capricorno sono cocciuti, i Gemelli avrebbero una doppia personalità, mentre l’Acquario è creativo e fantasioso. Di certo, non si può inquadrare una persona solo esclusivamente basandosi sul suo segno. Tuttavia, in linea di massima, ci sono atteggiamenti che, effettivamente, è più facile riscontrare in taluni soggetti piuttosto che in altri. Nelle prossime righe andremo a scoprire chi sono i segni che non perdonano. Da sempre si tende a considerare molto vendicativo lo Scorpione. Eppure, ci sono altri segni ben più incattiviti prima di questo.

Macché Scorpione, ecco i 4 segni zodiacali più vendicativi e rancorosi

Partiamo dal segno del Leone. Un segno di Fuoco che, come tale, quando si arrabbia tanto, può diventare focoso. Di base, il Leone è buono, paziente e leale. Crede molto nell’amicizia. Proprio per questo, se una persona a lui cara lo tradisce o lo pugnala alle spalle, allora sarà ben difficile riuscire ad ottenere il suo perdono. E se gli si fa uno sgarbo, oltre a non perdonare, aspetterà il momento idoneo per “render pan per focaccia”.

Ancora più vendicativo è il Toro. Se gli si fa un torto, comincerà a sparlare e a mettere i bastoni fra le ruote in tutti i modi possibili e in qualsiasi tipo di contesto. Non si fa problemi a dimostrare rabbia e disprezzo verso chi lo ha deluso, anche pubblicamente. Per escogitare la vendetta giusta, però, ha bisogno di tempo. La vendetta di un Toro può arrivare anche dopo parecchi mesi.

Capricorno e Ariete

Macché Scorpione, ecco i 4 segni rancorosi ed ora parleremo degli ultimi due. È bene comportarsi sempre bene ed essere leali, infatti, anche con i due testoni dello zodiaco. Tenace, rigoroso e determinato, il Capricorno è poco incline al perdono. Se si arrabbia con qualcuno, specie per un torto subito, il Capricorno gli chiude la porta. Non dimentica le scorrettezze e le offese subite. Difficilmente torna sui suoi passi per tendere la mano in segno di pace. Intransigente e categorico, non fa scenate ma non perdona.

Essendo un segno di Fuoco, l’Ariete è invece un segno piuttosto impulsivo che facilmente esplode in memorabili scenate di rabbia. Non ascolta le ragioni degli altri. È molto polemico ed aggressivo. Se si cerca il perdono da parte dell’Ariete, bisogna aspettare che si calmi un po’ e sperare.

