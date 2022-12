Toro al top ma anche altri 2 segni baciati dalle Stelle vivranno un Natale felice e fortunato

Arriva il Natale e ogni segno zodiacale vorrebbe passarlo in serenità e allegria con la speranza di poter vivere un anno all’insegna della felicità. Ma, secondo l’oroscopo, alcuni saranno più fortunati di altri, vediamo quali sono sul podio oltre il Toro.

Conto alla rovescia per Natale e l’ultimo dell’anno e molti sono curiosi di sapere cosa gli Astri hanno in serbo per noi. Il 23 dicembre sarà segnato dalla Luna Nuova, l’ultima dell’anno e sarà nel segno del Capricorno. Questo potrebbe indicare l’inizio di un periodo diverso, segnato da maggiore introspezione, tenacia e saggezza. Probabilmente ognuno di noi avrà la possibilità di riflettere sulle proprie capacità, riscoprendoci unici e speciali.

Nonostante i possibili ostacoli e difficoltà, avremo più coraggio per rialzarci e sfruttare le nostre capacità. Un altro evento segnerà questo mese, Giove entrerà in Ariete portando innovazione e un’energia intima che ci aiuterà a trovare l’obbiettivo e relax.

Toro al top ma anche altri 2 segni zodiacali saranno favoriti degli Astri

Questo nuovo inizio, concreto e profondo, coinvolgerà il segno che sembra essere il più favorito del 2023, il Toro. Complici gli influssi positivi di Venere, Plutone e Nettuno, i nati nel mese di maggio, potranno realizzare i propri sogni, sia nell’ambito lavorativo che sentimentale. Anche se Marte proverà a mettere i bastoni tra le ruote, con le persone giuste riusciranno a superare i momenti più ardui con grande dignità e consapevolezza. Insomma, le Stelle sembrano essere dalla sua parte e il futuro apparirà più roseo che mai, ricco di opportunità e particolarmente fortunato.

Nonostante le difficoltà anche il segno dell’Ariete riuscirà a reagire con energia e forza, grazie anche all’influsso di Giove. Un pianeta che favorirà un Natale pieno di sorprese e regali inaspettati di cui gioire. I sacrifici affrontati a inizio mese non saranno vani, perché finalmente le risposte che aspettavano stanno per arrivare. La Luna Nuova porta gratificazioni lavorative, l’avverarsi di progetti su cui ha puntato con ogni forza. La parola d’ordine è ottimismo e solarità, solo con questo atteggiamento ci potrà essere un cambiamento stellare.

Sul podio troviamo anche il Sagittario, che vedremo trovare l’amore tanto desiderato. Giove potrà regalare momenti di estrema fortuna anche sul piano finanziario, tra una fetta di Panettone e un brindisi di Capodanno. Sarebbe meglio evitare incontri poco graditi solo per salvare le apparenze, per concentrarsi sulle persone care e scongiurare imprevisti sgraditi.

I regali perfetti

Toro al top ma anche altri 2 segni, Ariete e Sagittario, potranno dunque sperare in fine anno con il botto. Ma sarà un Natale ancora più felice se riceveranno dei regali graditi. Toro è un segno di Terra, pratico ma a volte troppo esigente, non è facile scegliere il dono da mettere sotto l’albero. Potremmo optare per qualche attrezzo da giardinaggio, una bottiglia di vino di qualità, un oggetto di design o un capo d’abbigliamento.

L’Ariete, energico e vitale, molto probabilmente amerà l’attività fisica. Quindi potremo puntare su qualche attrezzatura sportiva, oppure uno zaino, una tuta, un orologio sportivo o addirittura un weekend in un parco avventura.

Per il Sagittario, amante dell’avventura, scegliamo un libro fantastico o un buono per un biglietto aereo.