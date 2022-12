Le idee culinarie da rubare al Molise per il gustosissimo pranzo delle feste natalizie

I territori regionali possono essere lo scrigno di meravigliose ricette fatte apposta da gustare nel periodo festivo, ecco quali sono le più tradizionali.

La cucina regionale è il fiore all’occhiello, la migliore qualità che c’è nella tradizione culinaria italiana. La capacità tipica degli italiani di avere una così grande diversità culinaria è una delle più grandi forze del Paese. Anche per questa ragione, è molto più bello e proficuo rubare idee dai territori per provare nuove e gustose ricette.

Per il Natale 2022, ecco le idee culinarie da rubare al Molise per il pranzo delle feste. Il Molise è una piccola regione del centro-sud Italia che ha una tradizione culinaria amplissima. Grazie alla sua piccola estensione, che però tocca dai mari ai monti, è possibile trovare una regionalità variegata e ricca, dalle zuppe ai primi piatti di pasta fresca ai secondi di carne e pesce. Senza considerare i dolci, un vero vanto per la cucina di questa piccola regione.

Le idee culinarie da rubare al Molise e fare una figura eccezionale

Ecco dunque come sfruttare al meglio queste conoscenze per servire in tavola dei pranzi indimenticabili per grandi e piccini. Attenzione però, perché la cucina molisana è rinomata per il gusto ricco e intenso, ma non certo per essere leggera. Immaginare un menu completo per le feste natalizie di una famiglia molisana è impossibile senza partire dagli antipasti. I taglieri devono essere ricchi di salumi e formaggi locali, dalle ricotte al famosissimo caciocavallo dell’alto Molise, senza dimenticare la ventricina, la salsiccia di fegato, la caciotta Frentano e tante altre prelibatezze. Non possono mancare le scarpelle o scorpelle, piccole frittelle di pasta di pane per accompagnare l’antipasto.

I primi piatti sono il regno della zuppa: in alto Molise si usa quella di cardi o alla santè, a base di piccole polpettine in brodo di pollo o gallina. Andando verso il mare o volendo scegliere il pesce, ecco che la zuppa diventa di triglie in una tipica ricetta del Molise. Per quanto riguarda la pasta, nei giorni di festa e rigorosamente fresca: il piatto principale sono i cavatelli al ragù di maiale, ma non si disdegnano neanche le taccozze e fagioli. Arriva il momento dei secondi e in Molise la carne principale da usare nelle feste e quella di maiale. L’agnello si utilizza invece più nel periodo pasquale.

Il vero tesoro del Natale, il baccalà arracanato principe della tavola

Per quanto riguarda il pesce, l’anguilla è molto apprezzata, ma il vero elemento immancabile delle tavole molisane natalizie è il baccalà arracanato, con patate, uva passa e prezzemolo.

Si arriva infine i dolci, e ormai tutti conoscono il profumatissimo milk pan campobassano. Si tratta di uno zuccotto al cioccolato bianco farcito con crema di liquore molisano. Ci sono poi le ostie di Agnone, ripiene di miele, frutta secca e cacao. In Molise non mancano poi i dolci delle tradizioni vicine come pepatelli e gli immancabili mostaccioli.