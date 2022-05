Sappiamo bene quanto molti di noi tengano al proprio aspetto e al modo in cui si presentano agli altri. Da questo punto di vista non c’è assolutamente nulla di male. Anzi, è sano e normale il fatto che, a qualsiasi età, una persona voglia prendersi cura della propria immagine, cercando i modi migliori di porsi. In particolar modo, quando il tempo avanza, la cura della propria persona aumenta. Questo accade sia perché il gusto diventa più raffinato ed elegante e sia perché si vuole nascondere qualche segno del tempo che scorre.

La nostra chioma può aiutarci a ringiovanire il volto, dando un tocco di giovinezza ed eleganza che cambierà totalmente la nostra immagine

Per far sì che i segni del tempo siano meno evidenti, dovremmo sicuramente prenderci cura in particolar modo del nostro look. In questo caso, includiamo anche i capelli. Infatti, la nostra chioma può totalmente cambiare la nostra immagine, aiutandoci a sembrare decisamente più giovani con pochi e semplici trucchi.

Pensiamo per un attimo, ad esempio, al taglio da scegliere. Ce ne sono tantissimi che potrebbero rivoluzionare completamente il nostro aspetto, aiutandoci a nascondere i segni del tempo. In particolare, in un nostro precedente articolo, avevamo proprio indicato un taglio che potrebbe togliere dal volto almeno 10 anni, audace e fortemente giovanile.

Anche il colore è fondamentale. Se vogliamo davvero sembrare più giovani, dovremmo optare per una tendenza che sta spopolando e che sta conquistando tutti per l’estate 2022. Stiamo parlando del babylight rosa, un metodo di colorazione e una tinta sgargiante che ci regaleranno un look rock e perfetto per la stagione.

Torniamo ad avere 30 anni con questi strepitosi capelli estivi richiestissimi che stanno conquistando il cuore di tutti

I babylights sono dei colpi di sole che stanno letteralmente conquistando tutti ultimamente e che sono realizzati con una speciale tecnica che rende l’effetto molto naturale. Si adattano bene a ogni tipologia di capello e a qualsiasi lunghezza e risultano davvero perfetti per qualsiasi tipo di look.

In questo caso, però, stiamo consigliando nello specifico il colore dei babylights da scegliere che ultimamente impazza ovunque. Come precedentemente sottolineato, è il rosa, nello specifico quello pastello. Quest’audacia, infatti, ripagherà di molto.

Il colore darà al volto una luminosità unica, facendo sì che la pelle sembri più chiara e giovane. Inoltre, un look così fuori dal comune renderà giovanissimo anche lo stile. Dunque, torniamo ad avere 30 anni con i babylights rosa pastello.

