Il Natale più vero e autentico è quello che si vede negli occhi dei bambini. L’attesa di Babbo Natale, l’impazienza, l’emozione di scartare i regali. E poi i sorrisi e le urla di gioia nel trovare una sorpresa che desideravano tanto. Se poi quel regalo gliel’abbiamo fatto noi, ecco il modo migliore per riscaldarci il cuore in inverno.

Non è semplice trovare il regalo perfetto, né uno che faccia saltare di gioia i bambini, ma con gli strumenti giusti tutto sarà più facile.

Abbiamo già visto i 5 regali sotto i 50 euro che potrebbero renderli davvero felici. Oggi invece scopriamo quali sono i 3 magnifici libri per bambini da regalare a Natale più un incredibile cofanetto da collezione che adoreranno.

Cosa sapere prima di regalare un libro per bambini

Prima di regalare un libro per bambini, bisogna sapere l’età del destinatario, per evitare libri o troppo semplici o troppo complicati.

È utile poi sapere se i genitori hanno delle richieste particolari e se possiedono già il libro che vogliamo donare.

Leggere è un viaggio fantastico che per fortuna molti bambini possono intraprendere sin da piccoli. Si può decidere, tuttavia, se portarli in un viaggio fiabesco, avventuroso oppure alla scoperta di cose nuove. Qualunque sia il genere letterario che vogliamo regalare, assicuriamoci prima che la scrittura sia coinvolgente e capace di catturarli.

3 magnifici libri per bambini da regalare a Natale più un incredibile cofanetto da collezione che adoreranno

Ecco quali sono i 3 magnifici libri per bambini da regalare a Natale:

il libro dell’intramontabile Gianni Rodari “Il pianeta degli alberi di Natale”, storia di un giovane protagonista che affronta un viaggio spaziale. Un romanzo coinvolgente che racconta con umorismo l’importanza della pace, della scienza e dell’amicizia. Consigliato a partire dai 9 anni; più recente e davvero famoso è “Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie”, lettura dagli 8 anni. Un’edizione a colori che racconta la vita di cento donne scienziate, musiciste, astronaute e non solo, da cui trarre forza, coraggio e ispirazione; per i più piccoli, non può mancare il simpatico Geronimo Stilton. Qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta per storie, genere ed età. Per i bambini dai 4 anni si possono scegliere le fiabe classiche riviste in chiave Stilton, dai 7 tutte le altre avventure. Tra queste, consigliamo il classico “Nel Regno della Fantasia”.

Il cofanetto da collezione con sette libri per un regalo davvero speciale

E per concludere, citiamo uno degli scrittori per bambini più amati di sempre: Roald Dahl. I suoi libri hanno affascinato bambini da tutto il mondo e continuano a farlo perché sono senza tempo. Per un regalo davvero speciale, suggeriamo il cofanetto da collezione con sette libri.

Ora non ci resta che andare nella nostra libreria di fiducia e prendere il regalo perfetto.

