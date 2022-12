Torna il grande incubo del caro bolletta del gas: nuova stangata sui consumi energetici di novembre

Doccia fredda sui prezzi del gas di novembre dopo il calo delle tariffe registrato nel mese precedente. Ecco, infatti, cosa ha reso noto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per i clienti domestici che sono ancora nel mercato tutelato.

Dopo il calo dei prezzi di ottobre, che ha spezzato una lunga serie di rincari, in Italia il gas torna ad essere più caro per i clienti domestici del gas nel mercato tutelato. L’ARERA, infatti, ha reso noto che, per i consumi dello scorso mese di novembre del 2022, le tariffe aumentano del 13,7%. Un rincaro che azzera sostanzialmente il calo dei prezzi del 12,9% annunciato proprio dall’Autorità per lo scorso mese di ottobre.

Torna il grande incubo del caro bolletta del gas, in linea con le previsioni

Quello relativo al mese di novembre, inoltre, è il secondo aggiornamento tariffario dell’ARERA su base mensile posticipata. Rispetto al classico metodo di rilevazione e di revisione delle tariffe su base trimestrale. A causa dell’alta volatilità dei prezzi, infatti, l’Autorità con l’aggiornamento mensile punta ad intercettare eventuali ribassi di mercato. Cosa che è avvenuta ad ottobre, ma non per il mese di novembre del 2022.

Quindi, sono state sostanzialmente rispettate le attese e le previsioni di un nuovo incremento dei prezzi con l’abbassamento delle temperature. Dopo una prima parte di autunno, in Italia, eccezionalmente mite. Di conseguenza, torna il grande incubo del caro bolletta del gas. Con la revisione tariffaria posticipata annunciata, che è in linea con le sopra indicate nuove regole. Precisamente, l’Autorità comunica a posteriori le tariffe mensili entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo.

Ecco di quanto sono aumentate le bollette da dicembre 2021 a novembre 2022

Con questo aggiornamento tariffario, i prezzi del gas negli ultimi dodici mesi, per i clienti nel mercato tutelato, sono aumentati del 63,7%, attestandosi a circa 1.740 euro di spesa annua per una famiglia-tipo. Ovverosia confrontando il periodo dicembre 2021-novembre 2022 rispetto all’anno scorrevole precedente. Quindi, rispetto al periodo che va dall’1 dicembre del 2020 al 30 novembre del 2021.

Inoltre l’ARERA, nel comunicare l’aggiornamento delle tariffe, ha ricordato che per il gas gli oneri generali di sistema sono azzerati per tutto il quarto trimestre del 2022. Così come è confermato il Bonus sociale gas rafforzato. Ovverosia, sempre per il corrente trimestre, con un limite ISEE a 12.000 euro che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose. In più, nel 2023 il limite ISEE per l’accesso ai Bonus sociali luce e gas salirà a 15.000 euro.