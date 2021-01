Sono usciti i nuovi bandi del MiBACT che prevedono di avviare 40 tirocini formativi retribuiti. I tirocini sono rivolti a giovani che per sei mesi saranno impegnati nel campo del patrimonio nazionale. I giovani selezionati si occuperanno di digitalizzare gli archivi in varie sedi sul territorio nazionale.

Chi sarà selezionato riceverà un’indennità di 1.000 euro al mese più la copertura assicurativa. La direzione generale educazione, del MiBACT ha suddiviso i tirocini in progetti.

Sono previsti dieci posti all’Archivio Centrale dello Stato e alle Soprintendenze archivistiche. Dieci persone saranno impiegate alla Digital Library, e l’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

Requisiti per partecipare

Per partecipare alla selezione è necessario avere meno di 29 anni, essere cittadini italiani, oppure essere in possesso della carta di soggiorno permanente. È necessario anche non avere precedenti penali che rendano incompatibile l’attività presso l’ente e con l’esercizio da svolgere nel tirocinio.

È inoltre requisito necessario essere in possesso di un diploma di laurea magistrale conseguita entro i 12 mesi dalla pubblicazione del bando. Il voto della laurea deve essere almeno di 105/110 e questa deve appartenere ad un ambito affine all’archivistica o biblioteconomia.

Per fare richiesta per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda in via telematica entro le ore del 14 del 30 gennaio 2021, seguendo le istruzioni su questo sito.

Alla conclusione del tirocinio formativo è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione che può essere valutato per futuri processi selettivi nella Pubblica Amministrazione.

Tirocini per 1.000 euro al mese al Ministero dei Beni Culturali

Questo bando può rappresentare un’occasione interessante per i giovani che si stanno specializzando nell’ambito dei beni culturali e della archivistica.

Similmente al Servizio Civile Universale, può essere un’opportunità unica a livello formativo e lavorativo. Ecco spiegato come candidarsi ai tirocini per 1.000 euro al mese al Ministero dei Beni Culturali.