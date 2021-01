Tra meno di un mese scadrà il bando per partecipare alle selezioni del Servizio Civile Universale. Fino all’8 febbraio i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti potranno fare richiesta per uno dei 47 mila posti disponibili. I bandi si possono consultare in questo sito.

La maggior parte dei posti disponibili sono nel territorio nazionale italiano ma sono anche previste diverse centinaia di posti per i paesi esteri.

Il Servizio Civile all’estero

I giovani più coraggiosi possono fare richiesta per il Servizio Civile Universale all’estero. Con progetti in tutti i continenti, il Servizio Civile all’estero può essere un’occasione per viaggiare e imparare una lingua, ne abbiamo parlato qui.

Sono previsti molti progetti di utilità sociale in paesi come la Tanzania, il Brasile e l’Australia. L’attività prevista è un servizio in progetti sociali dalla cooperazione internazionale alla promozione dei diritti umani alla protezione ambientale.

Come ottenere fino a 904,50 euro al mese per un anno

I giovani che passeranno le selezioni previste potranno partire per un paese estero con tutte le spese di viaggio, di vitto e di alloggio coperte dall’ente.

Nei progetti all’estero è possibile arrivare a guadagnare 904,50 euro al mese. Assieme al rimborso spese di 439,50 euro mensile del Servizio Civile, è previsto un ulteriore rimborso di 13 o 15 euro in base alla sede di svolgimento. Questa cifra verrà erogata per ogni giorno di servizio effettivo all’estero. Nei giorni di malattia o di permesso non si riceverà.

Se presteremo servizio in un paese del Nord America come il Canada avremo diritto a 15 euro al giorno di rimborso, che sommato al rimborso forfettario per 31 giorni ci farà guadagnare 904,50 euro al mese.

Altre informazioni

Ricordiamo che il reddito del servizio civile non è imponibile ai fini IRPEF. Nonostante questo, il reddito del Servizio Civile si deve dichiarare nella Certificazione Unica nell’apposito riquadro. I mesi di Servizio Civile sono inoltre riscattabili ai fini del trattamento previdenziale pensionistico.

Ecco spiegato come ottenere fino a 904,50 euro al mese per un anno.