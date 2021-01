Tra quarantene forzate e chiusure dei locali, fare un aperitivo rispettoso è diventato un vero rebus. In questi mesi ci siamo attrezzati per organizzare aperitivi casalinghi pur di non rinunciare a un momento molto apprezzato in Italia.

L’aperitivo, infatti, negli ultimi anni, ha assunto una tale importanza che, non di rado, rappresenta un ottimo sostituto della cena tradizionale. Salumi, formaggi, ma anche assaggi di primi piatti e di prelibatezze esotiche non possono mancare accanto al nostro cocktail preferito.

Anche i prodotti da forno sono spesso i protagonisti del nostro tagliere. Allora, vediamo come preparare dei croccanti bastoncini al sesamo per un signor aperitivo in casa. Ci basta veramente poco per un risultato lodevole.

Cosa serve per realizzare i bastoncini al sesamo

a) un rotolo di pasta sfoglia;

b) 100 grammi di grana;

c) due uova fresche;

d) latte, quanto basta;

e) semi di sesamo, quanto basta.

Come prepararli

Serviamoci di un rotolo di pasta sfoglia pronta per realizzare i nostri bastoncini. Stendiamo la pasta su di un piano di lavoro, avvalendoci del mattarello.

In un recipiente apriamo due uova e vi uniamo un bicchiere di latte e del grana. Sbattiamo con la frusta il preparato energicamente. Ora prendiamo un pennello alimentare e cospargiamo la pasta sfoglia con questi tre ingredienti.

Ricaviamo i bastoncini con l’uso di un semplice coltello. La larghezza ideale di ogni bastoncino è di circa due centimetri. Per ultima cosa arricchiamo la pasta con delle generose manciate di semi di sesamo. È l’elemento principale che renderà croccanti e saporiti i nostri sfizi.

Inforniamo i bastoncini al sesamo a 180 gradi e lasciamoli dorare per una ventina di minuti. Prepariamo una salsa da accompagnare alle nostre creazioni.

Una salsa delicata alla senape e miele si sposa perfettamente con i bastoncini, mitigandone la croccantezza.

Il signor aperitivo è servito, senza andare nel nostro locale preferito. Purtroppo.

