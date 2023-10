Cosa deve fare un laureato in economia per lavorare nel mondo IT e Cloud e quali sono gli stipendi

Sono termini molto utilizzati nel mondo del lavoro ma ancora pochi conoscono il loro reale significato. Eppure è fondamentale capire esattamente come si lavora in questi 2 settori che possono rendere la laurea davvero remunerativa.

Il settore IT ha la sua caratteristica principale nella trasversalità. Non riguarda solo informatica e telecomunicazioni ma l’insieme dei servizi e dei prodotti con cui mettere in connessione i dati. Ma anche elaborarli, condividerli e darne comunicazione. Quando si parla di Information Technology si parla di software e applicativi, di infrastrutture, di connessione internet e di intelligenza artificiale.

Nel momento in cui stiamo studiando e frequentiamo i corsi universitari sarebbe bene sapere e avere consapevolezza che le competenze più ricercate in questi settori sono ben individuabili. Essere innanzitutto esperti in matematica e statistica e avere conoscenze di programmazione e sviluppo dei linguaggi web e ICT. I linguaggi ICT sono quelli riguardanti la comunicazione tecnologica. Per essere chiari smartphone, tablet, Smart TV. Dobbiamo anche sapere che per lavorare in questo settore, che è sempre alla ricerca di specialisti, è necessario integrare gli studi con conoscenze di Big Data e Cyber Security.

Salari italiani

Cosa deve fare un laureato in economia? Deve abbinare matematica e statistica a conoscenze ulteriori che sono quelle appena elencate. Ma anche chi studia in ambiti umanistici ha molte possibilità. Linguisti, esperti di etica e legali del settore digitale possono trovare facilmente lavoro.

Gli stipendi nel settore IT si avvicinano ai 12, 82 euro all’ora e si può arrivare a guadagnare in Italia circa 25 mila euro all’anno. Dopo aver superato l’entry level, i guadagni potrebbero arrivare oltre i 30.000 euro all’anno. I lavori più ricercati con la laurea in informatica o computer science sono sviluppatore app e web, sviluppatori di software, analisti e consulenti per il super calcolo. Si tratta di seguire computer in grado di elaborare dati molto complessi. Ultimamente le aziende stanno cercando moltissimi esperti di Cyber Security.

Cosa deve fare un laureato in economia o in materie umanistiche per guadagnare tanti soldi

I laureati quindi non devono mai fermarsi al titolo di studio ma accumulare più conoscenze possibili ed entrare presto nel mondo del lavoro per acquisire esperienza. Molti giovani italiani non riescono a competere con i giovani stranieri perché in genere negli altri Paesi troviamo abitudini diverse. Così come per gli operatori di borsa anche chi lavora nell’IT ha 2 lauree, una umanistica e una tecnica, ed è in grado di trovare soluzioni ai problemi aziendali analizzando le situazioni da diversi punti di vista.

Lavorare nel cloud compuntig presenta le stesse dinamiche. Si tratta di essere esperti di quei servizi che vengono erogati on-demand tramite la rete internet. Ci sono diverse specializzazioni ma quelle più ricercate dal 2019 in poi sono Edge Compunting, esperti in sistemi ibridi, Intelligent Cloud per l’intelligenza artificiale e Cyber Intelligence per la sicurezza. I guadagni in questi settori sono più elevati. Una figura senior esperta in Cyber Security può arrivare a guadagnare anche 150.000 euro l’anno.