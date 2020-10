Ti sveliamo un trucco veloce ed intelligente per pulire a fondo la tastiera del computer con il bicarbonato di sodio. Già in precedenza ti avevamo mostrato come avere una tastiera a prova di batteri. Tuttavia, a volte può darsi che un semplice panno non possa essere d’aiuto nel pulirne una particolarmente sporca. Infatti, la maggiore difficoltà è rappresentata proprio dagli spazi che intercorrono tra un pulsante e l’altro, spesso difficili se non impossibili da penetrare a fondo. Quindi, come fare? Ci torna in aiuto il bicarbonato di sodio, spesso utile nelle pulizie casalinghe. Si ricordi, tuttavia, che il bicarbonato di sodio non igienizza e che, tutt’al più, è un ottimo sbiancante che può aiutare a dare un aspetto decoroso alla tastiera del computer.

Ti sveliamo un trucco veloce ed intelligente per pulire a fondo la tastiera del computer con il bicarbonato di sodio

Per risolvere il problema di una tastiera non sempre pulita nonostante gli sforzi, si può ricorrere quindi al bicarbonato di sodio, alla colla e a dell’amido liquido. Con questi tre ingredienti è possibile realizzare una pasta che può essere stesa lungo i tasti della tastiera, aderendo pienamente agli stessi. Giacché è molto malleabile, può penetrare facilmente anche negli spazi più profondi e, in questo modo, riuscire a conferire nuovamente un aspetto pulito al dispositivo. Così, sarà possibile rimuovere efficacemente ogni residuo di polvere o di sporco. Basterà lasciarla riposare per qualche secondo sui tasti per farla aderire meglio agli stessi e, in seguito, rimuoverla delicatamente.

Lava sempre le mani prima di utilizzare il computer

Essendo oggetti con cui si viene a contatto spesso, è bene pulire tastiera e mouse il più possibile. Onde evitare di sporcarli prima del tempo, è bene ricordare di lavarsi sempre le mani prima di accendere il computer. Non è difficile, infatti, che proprio a causa di una disattenzione del genere la tastiera si sporchi molto più del dovuto.