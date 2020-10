Non farmaci ma aiuti dalla natura, ecco qualche buon rimedio che proponiamo, per addormentarsi dolcemente. Dormire? Chi non ne ha bisogno. Sia in questo mese di ottobre sia perché la vita per molti è divenuta stressante.

La situazione in Italia

Sono 9 milioni gli Italiani che, di sera, hanno difficoltà ad addormentarsi, quasi 1 su 6, un numero decisamente elevato. Eppure, dormire è necessario per il corpo. Durante il sonno si rigenerano le energie, il cervello si riposa e migliora la memoria e la capacità cognitiva. Inoltre, recenti studi dimostrano che il sonno agisce contro l’invecchiamento. Purtroppo, in Italia il 20% delle persone adulte fa uso saltuario di farmaci per favorire il sonno e il 10% ne assume regolarmente. Qualche rimedio per addormentarsi dolcemente.

Qualche buon rimedio per addormentarsi dolcemente. Le principali cause di un sonno difficile

La vita stressante sembra sia la causa principale di un sonno altalenante. Le persone che hanno uno stile di vita irregolare, faticoso, intristiscono e sono quelle più soggette ad entrare in depressione, altra causa del sonno poco fluente.

Rimedi utili per il sonno che non viene

Mangiare cavolo, significa equilibrare eventuali squilibri del corpo, tanto è ricco di principi nutritivi. La vitamina B1, in particolare, si preoccupa di equilibrare il sistema nervoso, alla base di un buon sonno. La sua vitamina A contribuisce a mantenere giovane il cervello, allontanandone i segni dell’invecchiamento. La melatonina è la sostanza che regola nel corpo il ritmo del sonno e della veglia. È perciò importante che nella nostra alimentazione, non manchino quegli alimenti che ne sono ricchi: mele, ciliegie, uva, noci, banane, avena, mais e riso.

Anche gli infusi sono utili, come quello a base di camomilla, melissa, passiflora, tiglio e valeriana. Da prendere poco prima di andare a dormire, anche la stessa bevanda calda, aiuta a rilassare. Possiamo anche inspirare delle essenze aromatiche, da oli essenziali, utili per le loro proprietà distensive, come l’arancio dolce e il sandalo. Una serie di consigli pratici e naturali, molto utili per vincere la resistenza ad addormentarsi e al sonno irregolare.

Ecco altri approfondimenti su rimedi naturali per ben dormire.