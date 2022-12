È un’esperienza incredibile visitare questo borgo medievale del Friuli, ricco di storia e tradizioni

Si trova nel cuore del Friuli questo piccolo borgo antico dalla bellezza mozzafiato. Visitarlo è un vero viaggio nel tempo. Scopriamo insieme cosa vedere in una giornata

Chi ama viaggiare non può assolutamente lasciarsi scappare la possibilità di organizzare una vacanza durante le festività natalizie. Non è importante stare via una settimana. Anche solo un giorno lontano da casa potrebbe giovare al nostro umore. Infatti, si sa che viaggiare, libera la mente e rende felici.

Il fascino dei borghi italiani

Non è necessario spendere una fortuna per divertirsi e scoprire posti nuovi.

Alcune zone d’Italia sono molto economiche, perfette per chi non vuole spendere tanto denaro. Ad esempio, potremmo fare delle rigeneranti passeggiate alla scoperta della natura e dei boschi oppure dirigerci verso i piccoli borghi italiani, ricchi di fascino, storia e cultura.

I paesini della nostra Penisola sono una ricchezza da preservare e proteggere. Passeggiando per le stradine strette di questi luoghi sembra che il tempo trascorra lento. Per non parlare, poi, del profumo dei piatti tipici che, all’ora di pranzo, si diffonde per tutti i piccoli vicoli.

L’Italia ci regala delle regioni meravigliose. Ma se vogliamo visitare la parte est della Penisola, allora non lasciamoci scappare l’opportunità di andare in Friuli Venezia Giulia. Una regione che stupisce e che regala al visitatore posti incantevoli: mare, montagna, natura incontaminata, grandi città e paesini.

Ed è proprio di un piccolo borgo che parleremo nelle righe successive.

È un’esperienza incredibile visitare questo borgo medievale del Friuli, tranquillo e silenzioso

Il posto in questione prende il nome di Venzone. Un comune nel cuore del Friuli a pochi km da Udine, che conta circa 2000 abitanti. Un piccolo paesino, ma con un’anima storica molto marcata.

Il terribile terremoto del 1976 provocò dei danni ingenti. Ma la caparbietà dei friulani e la loro voglia di ricominciare, prevalse sulla disperazione. Il borgo fu ricostruito identico a com’era. Tanto che nel 2017 fu eletto uno dei borghi più belli d’Italia.

Passeggiando per Venzone, dobbiamo assolutamente soffermarci e visitare il Duomo dedicato a S. Andrea Apostolo. Una chiesa romanico-gotica risalente al 1300 e ricostruita dopo il terremoto. Edificato con la pietra locale, presenta una pianta con croce a T. L’interno è ricco di affreschi conservati in ottime condizioni.

Dirigiamoci verso la Cappella di San Michele, costruita nel 1200 e che custodisce delle mummie scoperte nel 1647. Il processo di mummificazione non è avvenuto per mano dell’uomo, ma grazie a particolari condizioni ambientali.

Soffermiamoci tra i vicoli

Riprendiamo il cammino e avviamoci verso le viuzze del centro. Silenziose, caratteristiche e medievali.

Arriviamo in Piazza Municipio, poi, dove troviamo il Palazzo Comunale. Un’interessante struttura dall’aspetto imponente, composta da una parte inferiore aperta e una superiore, il cui accesso avviene da una scala esterna.

È un’esperienza incredibile visitare questo borgo medievale del Friuli, circondato da una doppia cerchia di mura. Dal paese poi, è possibile godere di un panorama mozzafiato.