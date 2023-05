La Banche centrali alzano i tassi di 0,25%, e a parer nostro questa è una buona notizia perchè significa che l’economia è in buona salute. Un’altra buona notizia è che probabilmente i tassi rimarranno fermi per un bel pò. Domani una prima conferma dal report dell’occupazione americana. Continuano a essere smentite le curve dei redimenti, e le teorire che proiettavano una recessione e quindi un taglio dei tassi. Guai ad un taglio perchè sarebbe la conferma che il rialzo dell’azionario sarebbe finito per un bel pò. La nostra idea operativa invece è che i prezzi delle Borse mondiali saliranno fino al 2027. All’orizzonte di breve e medio lungo termine dei mercati c’è rialzo: ecco il perchè

La statistica

In base ai nostri calcoli:

il minimo annuale si è già formato;

il minimo decennale pure;

quest’anno dovrebbe essere sconfessata la teoria del sell in may;

il mese di maggio sarà positivo, e la media giornaliera positiva;

il minimo di aprile porterà a un rialzo fino al 4 agosto, prima di una pausa di un mese.

Torniamo al breve termine.

La giornata sembrava partita molto male e ora stiamo assistendo a un recupero delle quotazioni. Questo a parer nostro continua a confermare che negli ultimi giorni ci sia stata una bella trappola per orsi, facendo scattare tutti gli stop loss. Se la nostra view sarà corretta, oggi dopo aver colmato i gap che erano stati lasciati aperti nei giorni scorsi, si sono aperti spazi per polverizzare al rialzo le resistenze che ostacolano il rialzo da marzo.

Alle ore 17:52 della giornata di contrattazione del 4 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.054,35.

All’orizzonte di breve e medio lungo termine dei mercati c’è rialzo: i livelli da monitorare

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva.

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Guai se i supporti non reggeranno potrebbe partire un forte sel off.

