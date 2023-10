Ti piace la moda? Ecco le 3 scarpe per l’autunno/inverno che non possono mancare alla tua collezione!

Ti consigliamo 3 modelli di scarpa di tendenza con prezzi alla portata di tutti, da usare per tutta la stagione fredda. Ti piace la moda? Eccp alcune idee per te.

L’autunno e l’inverno portano con sé un’atmosfera frizzante prenatalizia, che ci permette di sperimentare anche con l’abbigliamento. Tra trench, soprabiti, cappotti, piumini e tanto altro ancora, abbiamo tutti l’imbarazzo della scelta. In mezzo a tutti gli accessori di moda, però, le scarpe giocano un ruolo fondamentale nell’elevare il nostro outfit. È sufficiente il tacco giusto, o il modello più stiloso, e in un attimo possiamo trasformare un outfit banale in un look all’ultima tendenza. Se sei alla ricerca dei modelli di scarpe migliori per la stagione autunno-inverno, non dovresti farti scappare questi 3 modelli davvero da urlo. Ti anticipiamo che uno dei 3 è tra i preferiti anche di Belen Rodriguez. Tutte e 3 le calzature di cui parleremo, non solo ti terranno al caldo, ma valorizzeranno la tua immagine. Scopriamo insieme tutti i modelli più belli di questa stagione.

Ti piace la moda? Ecco le bellissime calzature che non devi farti scappare nei prossimi mesi

Non possiamo non partire dai mocassini. Questi sono un classico intramontabile, e per una buona ragione: sono eleganti e comodi, realizzati con una struttura senza lacci che li rende facili da indossare e da togliere. La loro tomaia in pelle o camoscio conferisce loro un aspetto sofisticato e li rende perfetti per completare un look casual o formale. Quando si parla di mocassini, la pelle e il camoscio sono tra le scelte più comuni, ma puoi trovare anche mocassini in velluto o altri tessuti. E, come se non bastasse, si adattano a una vasta gamma di stili e occasioni. Puoi indossarli con jeans, pantaloni eleganti o gonne, e sono perfetti sia per l’ufficio che per un incontro informale con gli amici. I mocassini track di Zara, ad esempio, sono tra i più trendy del momento, e costano 59,95 euro. Va detto, inoltre, che l’acquisto dei mocassini è una scelta saggia, che ti terrà al caldo e che non passerà mai di moda.

Il tweed per essere sofisticata senza fronzoli

Se c’è un tessuto che rappresenta l’eleganza per eccellenza, quello è il tweed. Sarà per questo che anche i nobili (Letizia di Spagna in primis) amano indossarlo. Questo materiale robusto ed elegante è la scelta perfetta per le calzature autunnali e invernali. Il tweed, infatti, aggiunge un tocco di classe e raffinatezza a qualsiasi outfit. Come se non bastasse, il tweed è noto per la sua capacità di mantenere i piedi al caldo durante le giornate più fredde. Queste scarpe sono spesso foderate con materiali morbidi che offrono comfort e isolamento, stivali e scarpe stringate. Su Asos, al momento in cui scriviamo, è possibile trovare delle bellissime scarpe con tacco medio e cinturino in tweed a soli 13,50 euro!

Con questi è impossibile sbagliare

Se stai cercando un paio di scarpe che siano sia versatili che alla moda, i tronchetti sono la scelta vincente. Questi stivaletti corti sono un must-have per la stagione autunnale e invernale, perché possono essere indossati con praticamente tutto, dai jeans ai vestiti. Sono la scelta ideale per molte occasioni, dall’ufficio a una serata fuori. E, come se non bastasse, a differenza di alcuni altri tipi di calzature, i tronchetti sono disponibili in una vasta gamma di prezzi, il che li rende accessibili a quasi tutte le tasche. Da Stradivarius, ad esempio, potremo trovare tronchetti di tendenza a soli 20 euro! Quindi, ti piace la moda? Ecco le calzature che ti salveranno in ogni situazione e che daranno pregio ad ogni outfit!