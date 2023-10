Risparmiare litri di acqua in bagno si può: l’invenzione giapponese 

Come risparmiare acqua in bagno-Foto da pixabay.com

L’invenzione del Giappone permette di risparmiare litri di acqua e molto spazio in bagno ed è il caso di conoscere tutti i dettagli di questo nuovo oggetto che dovrebbero avere tutti i paesi.

Ci sono diversi consumi in una casa dei quali tenere conto. Pensiamo all’energia elettrica, al riscaldamento oppure all’acqua utilizzata ogni giorno. Tutti questi elementi, grandissime comodità che ci fanno vivere una quotidianità serena, hanno un costo.

Molte persone non si curano di quanto consumano, molte altre invece sì perché poi il costo in bolletta si rivela essere un problema. Hanno inventato un oggetto che permette di risparmiare litri di acqua in bagno e arriva direttamente dal Giappone. È sicuramente un aiuto prezioso per non sprecare e per vedere i costi diminuire.

Ma di che cosa si tratta? Vale la pena informarsi e scoprire tutto su questa struttura intelligente che vi illustreremo qui di seguito nell’articolo.

Risparmiare litri di acqua in bagno: l’oggetto che arriva dal Giappone

In ogni paese c’è un bagno diverso e questo dipende dalle usanze. Tuttavia, l’esigenza di risparmiare accomuna un po’ tutti. Infatti, se pensiamo che ogni volta che tiriamo lo sciacquone consumiamo 10 litri di acqua, tanto basta per metterci le mani nei capelli. Basterebbe molto meno.

Ed ecco che dal Giappone arriva un wc costruito apposta per risparmiare. Si tratta di un water con incorporato un piccolo lavandino. C’è un rubinetto sulla cima e una piccola vaschetta, così da potersi lavare le mani e l’acqua utilizzata viene raccolta nella vaschetta. Questa servirà poi per tirare lo sciacquone.

È un’idea semplicissima ma preziosa che permette di risparmiare tantissima acqua e molto spazio perché si può tranquillamente fare a meno di un lavandino staccato. Ce ne sono di varie tipologie e forme in commercio.

I bagni in Giappone: opere di ingegneria

Ci sono diverse usanze nei vari paesi per quanto riguarda proprio il bagno. Pensiamo alla Francia che non ha il bidet, generalmente, oppure all’America Latina in cui è vietato buttare la carta igienica nel wc.

Il Giappone si aggiudica senz’altro un primato in questo settore in quanto ha inventato una serie di modelli di wc funzionali e pratici. Ci sono tavolette che hanno la musica integrata, ad esempio, per coprire eventuali rumori o per intrattenere.

Poi, ci sono modelli con bidet integrato. Basta avviare la funzione ed ecco un getto d’acqua e un’asciugatura istantanea e perfetta. Infine, molta attenzione è riservata al design di ogni modello. Insomma, un mondo che in Italia e in molti altri paesi non esiste ancora.