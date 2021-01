C’è un villaggio incantevole che offre un finanziamento di 60.000 euro a chi decide di trasferirsi lì. Sembra impossibile, ma è quello che accade in un paesino sperduto in Svizzera. Che offre una vita sana, improntata al risparmio e la vista di panorami mozzafiato.

Il villaggio che ha lanciato questa proposta si chiama Albinen ed è situato a meno di 100 km dal confine con l’Italia. Possiede 244 edifici ed è abitato da pochissime famiglie, per un totale di 240 residenti.

Di recente ha lanciato un appello, per evitare il rischio spopolamento. Ecco in cosa consiste questa strabiliante offerta scovata dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Un villaggio dai panorami mozzafiato

Albinen si trova nel cantone Vallese, nel distretto di Leuk. Domina la Valle del Rodano e bellissime montagne. L’isolamento che talvolta colpisce questa zona durante l’inverno ha provocato la fuga dei giovani svizzeri nati qui. E lo sconforto di coloro che invece sono rimasti a viverci, dei semplici mestieri della montagna.

Ma il fiero borgo, entrato di recente tra gli otto più belli della Svizzera, non si arrende. Di recente ha lanciato una proposta che ha già fatto il giro del mondo e raccolto varie candidature.

I requisiti per ricevere il finanziamento

Se andiamo ad abitare in questo posto ci regalano 60.000 euro. Ma a certe condizioni, ovvio. I soldi verranno dati ad aspiranti montanari con meno di 45 anni. Che intendano risiedere nel villaggio per almeno dieci anni.

E si potranno spendere per ristrutturare uno degli antichi chalet o un vecchio fienile. Inoltre, bisogna avere il permesso di domicilio in Svizzera. La domanda può essere presentata in una delle lingue ufficiali della Svizzera (compreso l’italiano). Ma è bene sapere che in questo territorio si parla il tedesco.

Per abitare in questo posto ci regalano 60.000 euro. L’offerta del villaggio di Albinen è praticabile anche per i cittadini stranieri, come previsto dalla legislazione elvetica.

Ma solo se vivono in Svizzera già da dieci anni. La domanda può essere presentata però anche attraverso un figlio o un partner che vivono in Svizzera e hanno questo requisito, con i quali si può andare a risiedere.

Il nuovo lavoro di chi si trasferisce ad Albinen

Trasferirsi ad Albinen vuol dire vivere dei semplici mestieri della montagna: agricoltura, artigianato in legno, produzione di alimenti conservati come formaggi, salse, erbe aromatiche, sughi e confetture. Ma anche di turismo: guida per escursionisti, bird watching, sci trainer. Oppure ci sono le professioni digitali: webmaster, videomaker, graphic designer.

E non dimentichiamo i mestieri di cui nessuno può fare a meno: idraulico, elettricista. Infine, l’ospitalità: se non si hanno i capitali per lanciare un bed & breakfast, per almeno otto mesi all’anno si può aprire la propria casa ai viaggiatori per soggiorni brevi. Oppure offrire esperienze di una giornata, come fare la pizza o la ricotta.

Ecco, dunque, perchè se andiamo ad abitare in questo posto ci regalano 60.000 euro.