Ti basteranno i soldi della pensione per vivere sereno? Scoprilo in questo modo facile

Con quanti soldi andrò in pensione? È una domanda che tutti i lavoratori si pongono, perché è importante sapere su quanti soldi potremo contare nella nostra vecchiaia. E saperlo in anticipo ci può permettere di ricorrere a degli strumenti di integrazione. Ecco quanto prenderai in pensione.

Certo che parlare di pensione, al giorno d’oggi, per i giovani, sembra quasi una presa in giro. Con la difficoltà a trovare posti di lavoro fissi, ormai, chi esce dalla scuola, vive di Partita Iva. Che va bene per vivere nel presente, ma con che garanzie per il futuro, una volta raggiunta l’età pensionabile?

Anche chi lavora da anni, però, si domanda “con quanti soldi andrò in pensione?”. Perché non sempre fare i paragoni con i colleghi passati a carico dell’INPS è valido. Dipende dalla nostra storia lavorativa, dai contributi versati, dal sistema misto della pensione. Che comprende una parte retributiva e una contributiva, per molti lavoratori.

Quanto si prende di meno con la pensione, in media, rispetto all’attuale stipendio?

Che poi, magari, capita che uno sia convinto di avere un certo numero di contributi. Salvo scoprire che un vecchio proprietario non li aveva mai versati. Trovandosene molti in meno. Insomma, bisogna sempre vigilare sui nostri interessi, prima che sia troppo tardi.

Ti basteranno i soldi della pensione per vivere sereno? Una domanda che prima o poi tutti dovremmo farci. Perché, di base, chi ha avuto solo contributivo puro, prenderà, circa, il 60% del suo ultimo stipendio con 40 anni di contributi. Con 30 anni, invece, la somma che ci sarà corrisposta sarà circa della metà. Pessima notizia, che va ad aggiungersi a quella di chi ha l’accredito sul conto corrente.

Ecco come scoprire quanto prenderemo di pensione realmente

Ok, ma per quanto riguarda il nostro singolo caso? Come faccio a sapere quanti contributi ho e quanto prenderò, una volta in pensione? È molto facile. A darci una mano è il sito dell’INPS che ha, in custodia, tutto il nostro pregresso lavorativo. In qualsiasi momento, infatti, noi possiamo scoprire quanto ci manca per andare in pensione e, soprattutto, con quanto andremo.

E la parola magica, sul sito INPS è “calcola la mia pensione futura”. Questo servizio, infatti, messo a disposizione dell’INPS, ci dice quanto prenderemo, di lordo, una volta smesso di lavorare. E, soprattutto, quando potremo andare in pensione. Il calcolo si basa su età, storia lavorativa e retribuzione/reddito di ognuno di noi.

Ti basteranno i soldi della pensione per vivere sereno? Fai così, sul sito INPS, per capire quanto prenderai

Con lo SPID, potremo collegarci a MyINPS e selezionare “La mia pensione futura”. Ci sarà mostrata la nostra situazione attuale di contributi, così da verificare che tutti ci abbiano realmente versato quanto ci spetta. A questo punto, si passa alla simulazione vera e propria. Che ci permette di scoprire, a fine ciclo lavorativo, mantenendo lo stesso stipendio, quanto prenderemo di pensione.

Ipotizzando anche diversi scenari. Cosa succederebbe se smettessi di lavorare? Quanto vado a perdere, rispetto alla normale contribuzione? E se lavorassi di più, quanto guadagnerei? Tutti calcoli utili che ci permetteranno di capire quanto prenderemo realmente una volta pensionati. Perché basati su quanto versato e guadagnato durante la nostra vita lavorativa. In modo da decidere se questo potrebbe bastarci, o se servirà integrare la pensione futura in vari modi.