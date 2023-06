Tensioni e conti in rosso per Acquario, Ariete e Pesci mentre questi 3 segni zodiacali faranno soldi a bizzeffe

Luglio è ormai alle porte, un mese che per molti potrebbe rappresentare una vera svolta. Per sapere come procederà la nostra estate, potrebbe esserci utile consultare l’oroscopo. Ogni mese, infatti, avviene una sorta di cambio della guardia per quanto concerne gli astri. Ciò, puntualmente, va a favore di alcuni segni zodiacali e a discapito di altri. Scopriamo dunque cosa prevede per noi l’astrologia, in particolare per quanto concerne l’ambito lavorativo ed economico.

La fortuna è una ruota che gira e muta di volta in volta i propri favoriti. Una variazione che si verifica anche nell’oroscopo e che risente dei movimenti degli astri. Tramite la propria disposizione, infatti, influenzerebbero la situazione dei vari segni zodiacali, decretandone il successo o l’insuccesso nei vari ambiti. Tra questi, rientrano ovviamente anche l’ambito professionale e quello concernente il denaro. Campi che interessano tutti, ma che metteranno a dura prova alcuni segni zodiacali.

Tensioni e conti in rosso per Acquario, Ariete e Pesci che dovranno stringere i denti

L’Ariete finora tutto sommato può dire di aver avuto un periodo positivo, ma ora arriva la necessità di tirare le somme. Per emergere in campo professionale questo mese potrebbe essere decisivo e ciò gli richiede dunque di impegnarsi a fondo. Uno sforzo che riguarderà anche l’ambito economico, perché si troverà ad affrontare alcuni investimenti per il futuro. Date tali premesse, sarà bene mantenere sangue freddo per fare le scelte migliori e stringere un po’ la cinghia. Deve infatti valutare bene dove indirizzare i propri soldi. Se saprà muoversi e arginare gli ostacoli, potrebbe averne poi un grande ritorno.

L’aria estiva sembra mandare in visibilio i Pesci che avvertono la voglia di vivere la stagione a pieno e all’insegna del divertimento. Uno stato d’animo che li porta a scialacquare nonché a estraniarsi dal mondo esterno. Accantonano le incertezze che li agitano stipandole per il futuro, una mossa che genera un malessere profondo e che, soprattutto, non risolve le situazioni in sospeso. Meglio non rimandare ciò che concerne l’inquadramento di carriera, vi è bisogno di una reazione netta e immediata per perseguire la propria strada.

L’agitazione attanaglia l’Acquario. Nonostante solitamente sia campione di pazienza, tante le preoccupazioni che lo rendono inquieto questo mese, a partire dal portafoglio, le uscite infatti sembrano superare le entrate. Per far quadrare i conti dovrebbe rivedere la propria contabilità e magari organizzarla schematicamente. Discussioni sul lavoro poi lo rendono insofferente e rischiano di fargli perdere di vista la propria produttività. Per risollevarsi avrà bisogno di trovare lucidità e di riordinare quelle che sono le proprie priorità.

Oltre al Cancro ecco chi vivrà un mese di luglio generoso

Se da un lato luglio porta tensioni e conti in rosso per Acquario, Ariete e Pesci, dall’altro porterà benefici ad altri segni zodiacali. A partire dal Cancro, che vede schierarsi in posizione benevola Saturno, oltre ad avere dalla sua anche il Sole e la Luna Nuova del 17 luglio. Dopo tante scivolate, finalmente avverte tutta la sicurezza della stabilità lavorativa che ha saputo costruirsi. Qualcosa si muove e potrebbe portare a ulteriori miglioramenti e occasioni propizie all’interno della propria carriera. Ha saputo affermarsi e far conoscere il proprio valore, il che ha ripercussioni positive anche dal punto di vista finanziario.

Avanza sempre più dall’oscurità il Capricorno, il cui cammino è illuminato dai raggi di una Luna Piena amica che farà la propria comparsa il 3 luglio. Da una parte sta vivendo con passione l’amore, dall’altra però anche il lavoro sembra subire una risalita. Forse si era lasciato un po’ andare, ma si sa che la sua testa dura tende a rimetterlo sempre in carreggiata. Il suo essere tornato operativo lo condurrà a importanti soddisfazioni e anche a godersi buone remunerazioni.

Cielo sereno all’orizzonte anche per la Vergine che arriva da un periodo particolarmente difficile. A luglio a darle la carica necessaria però interviene Marte. Può gettarsi incomprensioni e rancori alle spalle, ora bisogna ripartire con un nuovo sprint. Saranno la volontà di sfondare e di farsi apprezzare ad animarla a spingerla a raggiungere nuove vette. Dal punto di vista professionale, infatti, non ha più intenzione di accontentarsi, vuole di più ed è disposta a prenderselo. Un’energia che spinge la Vergine anche a rifocillare il proprio salvadanaio attraverso nuovi e redditizi progetti.