Fulmini e saette a casa di Toro, Gemelli e Vergine mentre altri 2 segni saranno travolti da un vento di passioni

L’oroscopo talvolta sembra una ruota della fortuna perché di giorno in giorno premia alcuni segni ed altri meno. 3 segni zodiacali dovranno badare a tenere un basso profilo per la settimana in corso ma, tranquilli, giugno è quasi terminato. Altri 3 segni, invece, godranno di una fortuna inaspettata in amore. Fulmini e saette a casa di Toro, Gemelli e Vergine!

Il 3 luglio arriverà la Luna del Cervo a cambiare le carte in tavola ma il quadro che ci presentano gli astrologi questa settimana è davvero faticoso per alcuni segni. Altri segni saranno invece in pole position per gli affari sentimentali e potranno progettare vere e proprie fughe romantiche in qualche borgo sul lago o sul mare. Vediamo nel dettaglio come cambieranno le cose in questa settimana.

Ecco quali saranno i segni zodiacali più sfortunati della settimana

Questa settimana meglio non avere a che fare con i nati sotto il segno del Toro. Sebbene sempre cortesi e riflessivi, grazie ai transiti di Marte, i “torelli” fino al 2 luglio saranno assolutamente tali. Toni sopra le righe e un po’ aggressivi saranno all’ordine del giorno. Anche con il partner ci saranno dei battibecchi ma presto si risolverà tutto. Altro segno che vivrà una settimana conflittuale sarà quello dei Gemelli. Solitamente i nati sotto questo segno sono estroversi e ad una battuta non rinunciano mai. Questa settimana i Gemelli sentiranno troppa pressione sulle proprie spalle.

L’energia di Plutone, se sei dei Gemeĺli, ti fa sentire in trappola, coinvolto in qualcosa che reputi più grande di te. Il desiderio è quello di mollare e uscire da questo labirinto e probabilmente è ciò che farai.

Altro segno zodiacale che non se la vedrà molto bene è quello della Vergine. Se sei del segno della Vergine, potresti sentirti messo in disparte, in angolo e questo proprio non ti va giù. Ecco che le influenze di Plutone e di Marte riescono a tirare fuori “ il diavolo” che è in te, Vergine, solitamente così precisa e pacata. In questo caso alla Vergine non importerà delle conseguenze, reagirà d’istinto e rivendicherà il proprio ruolo o ciò che le spetta.

Fughe romantiche e fuochi d’artificio per Scorpione e Capricorno

Se il cielo e le stelle promettono una settimana non tranquilla grazie ai transiti di Marte e Plutone, abbiamo due eventi positivi da citare: Luna in sestile a Venere e Sole in trigono alla Luna. Alcuni segni saranno maggiormente influenzati da questi aspetti romantici. Si tratta dello Scorpione e del Capricorno. Il primo sta passando un periodo non così favorevole dal punta di vista lavorativo e lo stress accumulato non è indifferente. Questa settimana però lo Scorpione organizzerà le proprie priorità seguendo il cuore e quindi via libera a weekend romantici con passeggiate mano nella mano, incroci di sguardi e cenette a lume di candela.

Se al nostro lettore non fosse salita troppo la glicemia, passeremmo ad un altro segno che in questi giorni sembra cedere alla dolcezza: il Capricorno. Come ci suggeriscono gli astrologi il Capricorno scoprirà aspetti inediti del proprio partner e ne rimarrà sorpreso ed entusiasta. Per dirla con un film sarà una settimana in cui soffierà un vento di passioni. Anche se ci saranno fulmini e saette a casa di Toro Gemelli e Vergine, presto inizierà un mese ricco di sorprese.