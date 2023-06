Scopriamo quali sono i 3 segni zodiacali più gelosi dell’oroscopo e i 3 più pazienti in assoluto

Hai un partner possessivo che non vuole condividerti con nessuno? Forse appartiene a uno dei segni zodiacali più gelosi. Scopri di quali parliamo e i tre che, al contrario, mostrano più calma e comprensione nei rapporti.

Una relazione sentimentale si può vivere in modi diversi. C’è chi si fida ciecamente del partner e non pensa dove va o cosa stia facendo in quell’istante. Altri, invece, sono piuttosto maniacali nel voler sapere tutto. Questo perché credono che, in un certo senso, ci si stia distaccando dalla persona che si ama. O, peggio ancora, che ci sia un amante che voglia rovinare per sempre il bel rapporto. In entrambi i casi, si potrebbe nascondere l’astrologia. Scopriamo quali sono i 3 segni zodiacali più gelosi che, secondo l’oroscopo, non ci scacceranno facilmente dai loro pensieri.

Scopriamo quali sono i 3 segni zodiacali più gelosi: il primo è l’Ariete

Forse non ce lo aspettavamo, ma il segno di Fuoco cela una certa dose di gelosia. È un sentimento che, in realtà, l’Ariete tende a non rivelare. Questo perché è estremamente fiero e non vorrebbe mostrare la propria vulnerabilità. Ma, in fondo, sopporta poco inganni e tradimenti e non appena ne sente l’odore si agita. Nonostante sia molto amorevole, perciò, è meglio non tradirlo perché non perdonerà e ci lascerà senza pensarci troppo.

È possessivo, anche se in modo diverso, anche il segno del Leone. La focosità e il desiderio di stare sempre al centro dell’attenzione lo alimentano. Per questo, non appena si accorge di non catturare più l’interesse di chi gli sta vicino si insospettisce. Da qui nasce il sentimento geloso, che accresce l’idea di competizione con un probabile rivale. Una sfida da cui vorrà a tutti i costi uscire vincitore.

Infine, spicca per gelosia il segno dello Scorpione. È forse il più pericoloso di tutto lo zodiaco, perché quando subisce un tradimento la fa pagare cara. Forse ripagando con la stessa moneta, o in un altro modo poco piacevole. Eppure, lui stesso è di natura poco incline alla fedeltà.

I 3 segni più calmi, fra cui l’Acquario

Ci sono segni zodiacali che sono l’esatto opposto di quelli appena citati. Uno è l’Acquario, che grazie al sangue freddo conserva la calma in qualunque situazione. Saturno e Urano gli donano la pace interiore e farlo arrabbiare è un’impresa ardua. Evitiamo, comunque, di tirare troppo la corda.

Pazienti e rilassati sono anche i Pesci. Quando iniziano una relazione si impegnano per farla durare. In più, mettono estrema attenzione in tutto ciò che fanno. Una cena preparata da loro non sarà mai banale, vista la meticolosità in dosi e tempi di cottura.

Che dire, in conclusione, dell’imperturbabilità del Sagittario? È un segno coi nervi d’acciaio. Sa mantenere il controllo anche nelle situazioni più disperate e capisce quando non è il caso di prendersela. Non si tratta di rimanere passivi, ma di accettare semplicemente l’inevitabilità degli eventi.