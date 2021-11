Che sia sul treno, o sul water, o nei momenti di pausa dal lavoro o dalle faccende domestiche, il cellulare offre sempre un modo per staccare il cervello.

Una dei passatempi più efficaci è sicuramente il gioco. Contrariamente a quanto si pensi, però, quest’attività non è solo svolta dai bambini. Infatti, ci sono tantissimi adulti che, a volte senza neanche rendersene conto, trascorrono ore ed ore davanti allo schermo a giocare.

In realtà, questa sarebbe una delle 3 attività ricreative da svolgere quotidianamente per prevenire Alzheimer e demenza senile. Tuttavia, però, una parte dei giochi e delle app più diffuse potrebbero essere alienanti ed avere degli effetti negativi sull’allenamento delle capacità di ragionamento.

Quindi, teniamo il cervello attivo con questi giochi sul cellulare da scaricare subito

I giochi che consiglieremo in questo articolo sono tutti gratuiti e disponibili sul Play Store di Google.

Il primo è “Skillz”, che consiste in una serie di rebus da risolvere che aiutano a migliorare la memoria, i riflessi e la velocità di pensiero. È un gioco ideato per far divertire sia grandi che piccini e contiene anche una modalità multigiocatore. Infatti, possiamo connetterci con amici o giocatori casuali per sfidarli, cercando di arrivare primi in classifica e sbloccare numerosi premi.

Il secondo gioco che consigliamo di scaricare è “Maestri di logica 1”. Quest’ultimo, dotato di una grafica semplice, accattivante ed intuitiva, è composto da più di 200 domande insidiose e particolari. Esse hanno lo scopo di spronare e migliorare l’uso della memoria e della logica.

In questa serie di rompicapi a trabocchetto viene quindi premiato chi riesce a pensare fuori dagli schemi con flessibilità ed abilità.

Un altro gioco simile a quello precedente, ma altrettanto avvincente, è “Brain Test”.

Dotato anch’esso di una grafica leggera e di immediata comprensione, consiste in una serie di enigmi che potrebbero anche riguardare situazioni quotidiane. È il gioco perfetto per chi desidera divertirsi ed allo stesso tempo tenere allenato il cervello. Inoltre, anche se di questi tempi è una cosa rara, il gioco funziona anche quando la connessione Internet non è attiva.

NeuroNation

Ora passiamo ad un gioco che abbiamo lasciato per ultimo perché è una vera e propria chicca.

NeuroNation è un’app, eletta tra le migliori di Google, che contiene 27 giochi distribuiti in 250 livelli. Questi vengono costantemente aggiornati con il rilascio di nuovi esercizi e nuovi corsi.

L’obiettivo del gioco è quello di stimolare la concentrazione ed il ragionamento con dei rebus scientificamente testati per allenare il cervello.

Quindi, teniamo il cervello attivo con questi giochi sul cellulare da scaricare subito.